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14 лютого • оновлено в 13:44
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"Оточили себе Українами!" Соколова потролила Росію через "бандерівця" Ердогана

1.1т
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Журналістка Яніна Соколова висміяла реакцію російських пропагандистів на вітання "Слава Україні!" від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час його візиту до Києва.

Яскраве звернення до країни-агресорки з цього приводу вона показала в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сенсація! Зврешилося! Нарешті прийшла відповідь на лист козаків турецькому султану. Турецький султан сам привіз її козакам. Іван Сірко та Петро Сагайдачний: "Що, так можна було?!". І затягнули люльку на весь рай, а гопаком всіх херувимів розполохали. Але Таїп Реджеп Ердоган не тільки султан, але і факір. Дістав з рота слово і підпалив ср*нделі по всьому Арбату: "Як він міг?! Зрадник! Фашист! Кебабобандерівець! Ані Лорак нашу у турка забрати, "Турецький потік" відрубати, літаки російські заборонити збивати, помідори турецькі обколоти!" – потролила Соколова бурхливу реакцію рупорів Кремля на патріотичне гасло, яке пролунало з вуст турецького лідера.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Крім того, вона нагадала росіянам, що під час візиту в Україну Ердоган домовився з нашою країною про продаж зброї.

"Ну, так буває, не зачаровуйтеся. Але головне інше – ви оточили себе по периметру Українами. Туреччина – не ваш брат навіки, як і Білорусь, як і Казахстан, Китай, Вірменія, Грузія і Чечня всередині вас. Ви як другм – фекалія на паличці. І всі це розуміють. Таких друзів – за ... в музей, туди, на верхню полицю до Леніна. І Ердоган зараз це чітко і недвозначно показав. Слава Україні!" – звернулася телеведуча до окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва привітав почесну варту українських воїнів словами "Слава Україні!". Вони відповіли йому "Героям слава!".

  • Нагадаємо, у 2018 році це вітання стало офіційним в українській армії та поліції.

  • Російські пропагандистські ЗМІ почали активно тиражувати цю новину, звинувачуючи Ердогана в озвучуванні "бандерівських" гасел.

  • Ердоган, зі свого боку, пояснив, що привітав почесну варту словами "Слава Україні!", оскільки це офіційне вітання для армії вільної країни.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Слава Україні!
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