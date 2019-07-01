Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента України Володимира Зеленського дати оцінку заявам свого найближчого оточення щодо ймовірної федералізації держави. Зокрема щодо пропозиції його оточення запровадити в Україні двопалатний парламент, надати Донбасу особливий статус, а російській мові – статус регіональної в окремих областях дослівно повторюють російський сценарій "мирного врегулювання" збройного конфлікту на Донбасі.

Виконання бодай однієї з цих вимог призведе до тотальної дестабілізації держави, – заявив представник команди партії "Європейська Солідарність", політолог Сергій Таран на прес-конференцій у Відкритому офісі Партії.

"Партія "Європейська Солідарність" 5 років веде виснажливу боротьбу з Російською Федерацією на всіх франтах: дипломатичному, інформаційному, на справжньому фронті бойових дії на Донбасі. Всі ці 5 років Росія нав’язувала нам "мирні угоди", які зводилися до виконання Україною низки умов. Зокрема, РФ наполягала на наданні Донбасу особливого статусу, заперечувала факт агресії та наполягала на визнанні громадянської війни. За російським сценарієм Україна мала забути про Крим, Україна мала запровадити федеральний устрій та внести в Конституцію відповідні зміни. РФ також наполягала, що в рамках федералізації місцева влада, зокрема, голови обласних місцевих адміністрацій мали б обиратися прямим голосуванням. Звичайно, РФ наполягала на тому, щоб Україна відмовилася від курсу в Європейський Союз та НАТО. Це вимоги, на яких наполягала Росія, і на які ми не пішли, оскільки виконання бодай однієї з цих умов означала би те, що Україна могла б забути не лише про Європу і НАТО, а й могла б забути і про мир на всієї території держави. Це призвело б до тотальної дестабілізації в Україні та тотальної війни", – заявив Сергій Таран.

Сергій Таран Сайт партії "Європейська Солідарність"

За словами Сергія Тарана, в той час як Володимир Зеленський утримується від оприлюднення чіткої позиції щодо його стратегії досягнення миру з Росією, оточення нового президента робить заяви, які в точності повторюють пропозиції російської сторони: "Представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в Україні має бути створений двопалатний парламент. Такий парламент, як правило, є в країнах з федеральним устроєм. Верхня палата обирається за регіональною ознакою і представляє інтереси регіонів. В умовах інспірованого ззовні сепаратизму запроваджувати двопалатний парламент це дуже небезпечно і все одно що гасити пожежу бензином.

Керівник офісу президента, Андрій Богдан висловив в інтерв’ю кілька тез, які не можуть не викликати тривогу. Перша теза про те, що в Україні мають запроваджувати механізми, які є федералізацією – пряму виборність "губернаторів". Він також заявив, що російська мова має бути офіційною на окупованих територіях після їх повернення Україні. Українська мова, за його словами, може бути обмежена анклавом 3 західних областей. Багато питань Богдан запропонував вирішувати на референдумах, тих, через які у 2014 році почалась окупація України. Відповідальність за загибель громадян України на Донбасі Богдан поклав не на Російську Федерацію, а на колишню українську владу. І все це зараз стало офіційною позицією Офісу президента".

"За сценарієм серіалу "Слуга народу", в кінці Україна поділилася на окремі мікро-держави. Цей же сценарій найближчий соратник президента Андрій Богдан зараз пропонує у якості мирного плану. Не випадково, що один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк є одним із заступників голови Офісу президента. Очевидно, такі сценарії стають офіційною позицією офісу президента. І це дуже послаблює позиції Україна на міжнародній арені та викликає серйозну тривогу. Тому партія "Європейська Солідарність" звертається до президента Зеленського з вимогою оприлюднити свою оцінку – чи поділяє він позицію свого оточення? Чи це вже є офіційною позицією України? Якщо це не так, тоді оточення президента Зеленського має понести політичну відповідальність за оприлюднення неправдивих планів", – зазначив Сергій Таран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що після 21 квітня реваншисти переходять всі червоні лінії. Атакується фундамент української державності, значно зміцнений командою Петра Порошенка за останні п’ять років: армія, мова, українська церква, а ще декомунізація, люстрація, енергетична незалежність та інші здобутки.

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