"Освіжили пямять!" Ображений Зеленським бориспільський чиновник "злився" в прямому ефірі. Відео

В ефірі телеканалу ZIK стався скандал за участю секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський нещодавно вигнав з наради і обізвав "розбійником".

Годунок зателефонував у студію телеканалу і в прямому ефірі спробував виправдатися за звинувачення, які йому висунув глава держави.

"Проти мене при кожному президентові неодноразово порушували кримінальні справи за те, що я захищав людей і боровся з криміналітетом", – заявив він і запевнив, що звинувачення в розбої не мають підстав.

Ярослав Годунок та Володимир Зеленський blackseatv.com

Годунка перервав присутній у студії журналіст Володимир Бойко.

"Я в 2008 році опублікував вердикт Святошинського районного суду, яким ви були засуджені за розбій", – заявив журналіст.

"Чи були ви засуджені за розбійний напад на квартиру в Києві по вулиці генерала Потапова 1-г, квартира №1, де ви відібрали 300 грн, мобільний телефон, 900 доларів, і були засуджені вердиктом від 16 травня 2002 року до п'яти років позбавлення волі з відтермінуванням вироку?" – запитав Бойко.

Замість відповіді Годунок повісив слухавку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину. Водночас президент обізвав чиновника "чортом" і фамільярно перейшов на "ти".

Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образи честі й гідності.

Нагадаємо: що Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями. Однак з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

Зараз Годунок балотується до Верховної Ради України за 98 округом. Під час передвиборчої кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. На його сторінці в соцмережі є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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