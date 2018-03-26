Освіта для дорослих: як це роблять у Німеччині (відео)

Завдяки Народним університетам навчання у Німеччині доступне для всіх поколінь. Вивчення іноземних мов, основ програмування, курси кулінарії чи фотографії - тут є все і, до того ж, за порівняно невеликі гроші.Кожен Народний університет узгоджує з місцевою владою, що запропонувати містянам. Але також потенційні відвідувачі курсів можуть впливати на програму. Якщо є охочі, Народний університет може підготувати спеціальний курс. Саме так у Бонні, приміром, з’явилися курси корейської мови і суахілі. Які ще курси пропонують Народні університети і що це дає німцям?