"Остаточно вирішимо!" Зеленський обговорив із Нетаньягу масову відмову в'їзду українцям в Ізраїль

Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему масових відмов українцям в перетині ізраїльського кордону.

Про це заявив лідер України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передає прес-служба ОПУ.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему", – йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що відзначив, що громадяни обох країн повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму.

"Українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", – акцентував Зеленський.

Зеленський і Нетаньягу

Нагадаємо, безвізовий режим України з Ізраїлем діє з 2011 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого 2019 року в ізраїльському аеропорту Бен Гуріон затримали 140 українців в знак протесту проти відмови у в'їзді в Україну 35 ізраїльтянам.

Пізніше прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко відзначала, що Україна може скасувати безвізовий режим з Ізраїлем, якщо на кордоні цієї країни будуть постійно порушуватися права українських громадян.

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