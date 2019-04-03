Розрив із СНД: Україна розставила крапки над "i"

Україна відмовилася брати участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, яке пройде 5 квітня в Москві.

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, це пов'язано з рішенням Ради національної безпеки і оборони.

"Україна не братиме участі в заході, оскільки відповідно до рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про зупинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД", введеного в дію указом президента України від 19 травня 2018 року №139, наша держава припинила свою участь у статутних органах Співдружності", – йдеться в повідомленні.

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська Федерація раніше направила запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД.

У 2018 році президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД.

У січні 2019 року Україна вийшла з трьох угод щодо СНД.

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