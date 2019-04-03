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Розрив із СНД: Україна розставила крапки над "i"

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Україна відмовилася брати участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, яке пройде 5 квітня в Москві.

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, це пов'язано з рішенням Ради національної безпеки і оборони.

"Україна не братиме участі в заході, оскільки відповідно до рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про зупинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД", введеного в дію указом президента України від 19 травня 2018 року №139, наша держава припинила свою участь у статутних органах Співдружності", – йдеться в повідомленні.

Розрив із СНД: Україна розставила крапки над "i"

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
СНД
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
баба с возу...
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. а ще говорять, що ми, українцi дурнi та на наiвнi, але ми не дурнi, ми просто сало любимо..", - Парубiй ))
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de lik
de lik
Все страны нормальные, хотят что то делать, отношения строить, а есть хахлы свидомые, народец особенный и придурковатый, поэтому обижаться на них не надо, а то море рыть начнут, или горы насыпать сдури
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Северг Олег
Северг Олег
Колобов Макс, Колобов это русская фамилия. Ты кацапская морда к европейцам не примазывайся.
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Колобов Макс
Колобов Макс
de lik, Европа, Украина, США, Канада, страны нормальные хотят договариваться, отношения строить, а ебнутый, чвмазый сосед лезет со своей дружбой. Гнать в шею лапотников и ниц на их «сходняки» умолишенных кумиров большинства из болот.
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