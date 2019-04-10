"Останній бій за Україну!" Озвучені загарбницькі плани Росії на 2019 рік

У 2019 році Росія має намір провести останній та рішучий бій за Україну.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе, зазначивши, що поточний рік буде непростим для нашої країни, передає прес-служба Кабміну.

"Російська Федерація бачить 2019 рік як останній і рішучий бій за Україну. Якщо їм вдасться нас розхитати, то ми все ж таки виправдаємо кремлівський прогноз про те, що нібито Україна — держава, яка не відбулася. Я вірю, що ми держава, яка відбулася. Я вірю, що ми здатні, ми відповідальні, і ми знаємо, чого хочемо досягти", — зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що не можна піддаватися на пропаганду Кремля, що мовляв, "в ЄС нас ніхто не чекає".

"Наші найближчі сусіди, поляки, словаки та румуни успішно пройшли євроінтеграційний шлях тому, що ніколи не ставили під сумнів свою європейськість. Зате українців постійно схиляють до думки, що ми не європейці", — акцентувала чиновниця.

Климпуш-Цинцадзе додала, що українцям пропаганда Росії намагається прищепити думку про безальтернативність позаблокового статусу України або можливість компромісу з РФ, найманці якої вже забрали тринадцять тисяч життів українців.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація у 2019 році може підготуватися до збройного конфлікту з країнами НАТО і спробувати втрутитися у вибори до Європарламенту.

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