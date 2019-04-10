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Останні дні "Самопомочі": Соболєв і Семенченко пішли з партії

1.3тЧитати матеріал російською

Народні депутати України Єгор Соболєв і Семен Семенченко оголосили про намір вийти з партії "Самопоміч".

Про це повідомляє прес-служба політсили. Зокрема, Соболєв уже підписав відповідну заяву, а Семенченко сказав, що зробить це найближчим часом.

Про своє рішення політики оголосили під час засідання фракції.

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Водночас Соболєв підкреслив, що виходить із партії, а не із фракції. І зазначив, що не піде на чергові парламентські вибори із "Самопоміччю" у зв'язку з ідеологічними розбіжностями з керівництвом партії.

Соболєв запевнив, що не збирається йти у команди жодного з кандидатів у президенти України – ні шоумена Володимира Зеленського, ні чинного президенти України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що частина народних депутатів прийняли рішення вийти зі складу парламентської фракції "Самопоміч".

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Особи
Єгор СоболєвСемен Семенченко
Місце
Україна
Тег
Самопоміч
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