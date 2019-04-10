Останні дні "Самопомочі": Соболєв і Семенченко пішли з партії

Народні депутати України Єгор Соболєв і Семен Семенченко оголосили про намір вийти з партії "Самопоміч".

Про це повідомляє прес-служба політсили. Зокрема, Соболєв уже підписав відповідну заяву, а Семенченко сказав, що зробить це найближчим часом.

Про своє рішення політики оголосили під час засідання фракції.

Водночас Соболєв підкреслив, що виходить із партії, а не із фракції. І зазначив, що не піде на чергові парламентські вибори із "Самопоміччю" у зв'язку з ідеологічними розбіжностями з керівництвом партії.

Соболєв запевнив, що не збирається йти у команди жодного з кандидатів у президенти України – ні шоумена Володимира Зеленського, ні чинного президенти України Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що частина народних депутатів прийняли рішення вийти зі складу парламентської фракції "Самопоміч".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!