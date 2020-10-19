У той час, як громадські організації фіксують масові порушення законодавства на місцевих виборах, президент Володимир Зеленський працює віп-агітатором у своєї партії "Слуга народу".

Про це сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на засіданні погоджувальної ради у понеділок 19 жовтня. На переконання народної депутатки, останні чесні вибори в Україні відбулися за часів президентства Петра Порошенка

"В останньому інтерв’ю BBC Зеленський рефлексував, що Порошенко і досі вважає себе президентом. Проблема в іншому – в тому, що Зеленський і досі вважає себе кандидатом в президенти часів президентства Порошенка. І працює сьогодні не президентом держави, займаючись безпековою політикою, займаючись армією і боротьбою з коронавірусом, а віп-агітатором "Слуг", – наголосила Геращенко.

"Інакше ніяк не можна пояснити те, на що вже тикають його носом громадські організації, в тому числі "Опора", що він займається прихованою агітацією, коли штампами передвиборчої агітації "Слуг" виступає з трибуни. Не з державною символікою, а де написано "Зе" чомусь. Йдеться про президента України, яким би не було його прізвище", – сказала парламентарка.

Вона нагадала, що за даними організації "Опора" поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. В той час як на президентських виборах 2019 року було 614 порушень, на парламентських 537.

"Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка", –зазначила співголова фракції.

Вона наголосила, що зараз по країні фіксуються понівечені борди "Європейської солідарності", наприклад, Романа Сущенка в Черкасах, кандидата від партії Андрія Карпова у Полтаві. Крім того, виборча комісія в Кременчуці злочинно відмовляла у реєстрації кандидатів від "Європейської солідарності", навіть після рішень суду.

Як підкреслила Геращенко, це відбувається у той час, як президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається "псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування".

"Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19. Я нагадаю, що Порошенко 100 мільйонів гривень направив у 200 лікарень, щоб забезпечити лікарів захисними костюмами і досі вони ними користуються. Якщо це меценатські кошти – нехай Зеленський попросить своїх друзів меценатів направити їх на боротьбу з коронавірусом. А якщо він дуже хоче якісь питання вирішити – у нього є право законодавчої ініціативи, і це можна робити через абсолютно законний шлях", – зазначила співголова фракції "Європейська солідарність".