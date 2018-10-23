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''Повністю прострілюється'': Тука заявив про ''панування'' РФ на Азові

4.6тЧитати матеріал російською

Азовське море прострілюється з боку Росії ракетами і береговою артилерією, тому будувати базу ВМС України немає сенсу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука. За його словами, Україні потрібно мати свою присутність на Азові, але анонсована військово-морська база не сильно поліпшить ситуацію.

"Особливого сенсу я в цьому не бачу. Звісно, треба мати свою присутність в Азовському морі, щоб позначити уразі потреби ми можемо дати здачі. Але зі стратегічної точки зору ця база не має жодного значення, зважаючи на наявність Керченської протоки. Росія здатна просто заблокувати рух і тоді всі судна, що перебувають в Азовському морі, залишаться там", - сказав Тука.

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При цьому заступник міністра пояснив, що через невеликі розміри Азовське море повністю прострілюється з боку Росії навіть береговою артилерією.

"Територія контролюється і прострілюється як береговою артилерією, так і ракетними комплексами", - сказав Тука, а також додав, що війна на морі "не в інтересах і силах України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стали відомі нові подробиці того, як Україна готується до конфлікту з Росією на Азовському морі. Керівництво країни планує вже до кінця 2018 року розпочати будівництво нової бази.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Всё просто - транш не дали, пилить нечего
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
да ладно?! а еще недавно так скакали от радости, что украинский флот прошел под Мостом на буксире! в этом видели великую перемогу Украины! базу, мощно грозящую российскому флоту обещались построить! теперь всё? перемога плавно переходит в зраду?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Азовское море простреливается со стороны России ракетами и береговой артиллерией, поэтому строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла, потому что у неё нет военно-морских сил.Называть три ржавых корыта и десяток катеров силами смешно
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Кастрюлев Мыкола, пошел нахуй серло паРашное.
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