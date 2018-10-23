''Повністю прострілюється'': Тука заявив про ''панування'' РФ на Азові

Азовське море прострілюється з боку Росії ракетами і береговою артилерією, тому будувати базу ВМС України немає сенсу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука. За його словами, Україні потрібно мати свою присутність на Азові, але анонсована військово-морська база не сильно поліпшить ситуацію.

"Особливого сенсу я в цьому не бачу. Звісно, треба мати свою присутність в Азовському морі, щоб позначити — уразі потреби ми можемо дати здачі. Але зі стратегічної точки зору ця база не має жодного значення, зважаючи на наявність Керченської протоки. Росія здатна просто заблокувати рух і тоді всі судна, що перебувають в Азовському морі, залишаться там", - сказав Тука.

При цьому заступник міністра пояснив, що через невеликі розміри Азовське море повністю прострілюється з боку Росії навіть береговою артилерією.

"Територія контролюється і прострілюється як береговою артилерією, так і ракетними комплексами", - сказав Тука, а також додав, що війна на морі "не в інтересах і силах України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стали відомі нові подробиці того, як Україна готується до конфлікту з Росією на Азовському морі. Керівництво країни планує вже до кінця 2018 року розпочати будівництво нової бази.