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18 жовтня • оновлено в 11:46
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Особливий статус назавжди: Росія висунула нахабні вимоги по Донбасу

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Росія хоче введення закону про особливий статус Донбасу на постійній основі, а також вимагає відкрити контрольний пункт в н.п. Щастя.

Таку позицію російська сторона висловила на переговорах в Мінську, заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години уряду у Верховній Раді.

"Так звана "формула Штайнмайера" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає якийсь особливий статус окремих районів. Чинний на сьогодні закон введений в дію ще в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року. Філософією цього закону передбачалося з самого початку, що він буде діяти тільки протягом 3 років", – заявив він.

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"Зараз переговорна вимога, яке озвучується російською стороною в Мінську, – це введення цього закону на постійній основі. Але визначатися він буде законом, який буде приймати Верховна Рада", – додав він.

За словами Боднара, рішення про відкриття КПВВ в Золотому було прийнято ще в 2016 році і українська сторона не відступила від цієї позиції.

"Російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ в Щастя – це не передбачено жодними домовленостями", – підкреслив заступник глави МЗС.

Особливий статус назавжди: Росія висунула нахабні вимоги по Донбасу

Утро.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Україна прийняла всі закони по амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Верховна Рада України
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Россия выдвинула мощные требования по Донбассу. )))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обломов Гоша, Роиссия мощно будет сосать и причем с проглотом.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Какая наглая эта Россия! Видишь ли требует что бы украина выполнила взятые на себя обязательства. Не для того украина подписывала Минские соглашения что бы их выполнять!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Крымчанин Юрий, В Минских соглашениях особого статуса на постоянной основе нет. По сему Роиссия сосать будет до болезни Боткина.
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