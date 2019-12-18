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18 грудня • оновлено в 15:49
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Особливий статус Донбасу: Зеленський поставив крапку

3.8т
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У середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Відповідно до закону особливий статус в окремих районах Донецької та Луганської областей продовжено до кінця 2020 року.

Як буде діяти особливий статус Донбасу читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон

Скріншот

Нагадаємо, що закон про особливий статус ОРДЛО парламент прийняв у вересні 2014 року, і він вступив чинності 18 жовтня 2014 строком на три роки. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 грудня під час "нормандського саміту" в Парижі його учасниками було підписано комюніке, один з пунктів якого зобов'язав Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

  • 10 грудня керівники фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

  • 12 грудня Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону про особливий статус Донбасу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
вскоре он поставит точку в существовании села ! слава украини !
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фил филька
фил филька
спокойно граждане! все идет как запланировано)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, да пусть скакуны волнуются, чтобы в "котёл" снова не попасть ...
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