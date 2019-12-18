Особливий статус Донбасу: Зеленський поставив крапку

У середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Відповідно до закону особливий статус в окремих районах Донецької та Луганської областей продовжено до кінця 2020 року.

Як буде діяти особливий статус Донбасу читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зеленський підписав закон Скріншот

Нагадаємо, що закон про особливий статус ОРДЛО парламент прийняв у вересні 2014 року, і він вступив чинності 18 жовтня 2014 строком на три роки. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня під час "нормандського саміту" в Парижі його учасниками було підписано комюніке, один з пунктів якого зобов'язав Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

10 грудня керівники фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

12 грудня Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону про особливий статус Донбасу.

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