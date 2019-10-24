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24 жовтня • оновлено в 10:33
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/ Політика

Особливий статус для Донбасу: названа основна загроза для України

1.1т Читати матеріал російською

Основною загрозою для України є прийняття особливого статусу Донбасу на умовах Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповіла експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні, доктор політичних наук Університету Мангейма Сьюзан Стюарт. Вона зазначила, що Кремль хоче створити ситуацію, коли зможе впливати на внутрішню і зовнішню політику України в цілому через підконтрольну Москві автономію регіону і його лідерів.

"Це допоможе Москві утримати Україну від вступу в НАТО або ЄС. Україна ж задекларувала, що зацікавлена в цьому. Тому я не бачу потенціалу для компромісу між тим, що хоче Москва, і українськими інтересами", - пояснила Стюарт.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

kp.ua

Новини
Особливий статус для Донбасу: в "Слузі народу" дали гучну обіцянку

На її переконання, немає передумов думати про те, що Росія готова йти на компроміс.

"Мені здається, що російська сторона нерухомо вперлася в свої позиції, а інша сторона готова рухатися або повинна рухатися. Це не компроміс. Це просто односторонній хід", - сказала експерт.

Вона зазначила, що важко сказати чи погодиться Кремль на розпуск так званих "ЛНР" і "ДНР". На її думку, Москві потрібно мати людей в невизнаних республіках на керівних посадах, які представлятимуть інтереси Кремля в розмові з Києвом. Скасування так званих ДНР і ЛНР означає, що цих людей більше не буде, і Москва не досягне такого рівня, який вони можуть забезпечити.

Як писав OBOZREVATEL, глава Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що ВР і Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроєкту про особливий статус деяких районів Донбасу.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмайера".

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Тема
Війна на Донбасі
Тег
Формула Штайнмаєра
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"что Кремль хочет создать ситуацию, когда сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины " А какой интерес эксперта фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте? Не в видение ли землицы под Винницей, о которой так мечтали её земляки в 1941году?
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые вам даже эвропейские эспёрды говорят что бесполезно рыпаться. так что расслабтесь, от ваших воплей уже ничего не зависит. и будет вам счастье. может быть)
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