Вельми символічно, що місцеві вибори в Україні закінчилися саме в Кривому Розі.

Ще більш символічно, що саме в Кривому Розі закінчилася електоральна "магія Зеленського ". Президент занадто явно і активно втручався у вибори і агітував за кандидата від слуг Шевчика. Раніше модно було порівнювати такі ганебні політичні поразки з Сталінградом. Програш Зеленського в повній мірі відповідає цьому епітету.

Програти рідне місто – це не просто вишенька на торті провальних для Зеленського місцевих виборів (програні дочиста з усіма обласними центрами). Програш у рідному для Зеленського Кривому Розі – це його особистий Сталінград.

Захід Зеленського став очевидним для всіх, включаючи його найближчих прибічників. Попереду неминучий вихід з партії Слуга народу. Зеленському належить пережити зраду вічно догідливих ноунеймів, які знайдуть нового господаря.

Один з них, Разумков, тупцює в передпокої, прямуючи на вихід.