"Особистий пріоритет": Зеленський розкрив деталі переговорів про обмін полоненими

Під час мирних переговорів у Мінську у вівторок, 1 жовтня, обговорювалося питання про наступний етап звільнення утримуваних осіб.

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

"Усі цього чекаємо. Для нас, ви знаєте, повернення українських громадян є пріоритетом – і для мене особисто, і, я думаю, для кожного українця", – сказав він.

Зеленський нагадав про українського журналіста Станіслава Асєєва, якого більше двох років незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу і який 1 жовтня зустрів своє 30-річчя в неволі.

"Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення і повернення всіх наших громадян, усіх громадян України", – наголосив глава держави.

Також Зеленський повідомив про досягнення домовленості про початок розведення військ у районі населених пунктів Петрівське і Золоте.

Як приклад успішного розведення сил і засобів він назвав ситуацію в Станиці Луганській, де відновлюється пішохідний міст.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ з питань України Мартін Сайдік оголосив, що розведення сил і засобів обох сторін на Донбасі біля міст Петровське і Золоте Луганської області розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

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