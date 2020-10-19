Помітили?!

Президент більше не піариться на боротьбі з коронавірусів.

Не піаритися вже давно.

Не піариться - від слова взагалі.

Судячи з його офіційним ФБ, останній раз від його імені згадували про вірус ще на початку літа.

Чому?

Відповідь проста.

Він більше не хоче асоціюватися з усім тим п * здец, який відбувається і далі буде відбуватися.

Не піариться, бо проср * в.

Проср * в час.

Проср * в карантин.

Проср * в економіку.

Проср * в гроші на закупівлі.

Проср * в підготовку лікарень.

Хлопець.

Ти ж так хотів на цьому піаритися?

Березень, квітень, травень.

Штаб був у тебе в ОП.

Гроші були у тебе в ОП.

Олігархи були у тебе в ОП.

Ручне управління було у тебе в ОП.

Думаєш, зможеш тепер спихнути цей провал на когось іншого?

Ні, не зможеш.

Ти так яскраво записував спочатку відео.

Ти так голосно мовчав, коли треба було говорити.

Ти так помпезно приїжджав зустрічати чужі бізнес-вантажі масок.

Тепер знай.

Бракує ліжок - це ти.

Бракує тестів - це ти.

Бракує кисню - це ти.

Зростає кількість хворих людей і втомлених лікарів - це теж ти.

Важливо зафіксувати.

Пишеш ти про коронавірус, чи ні.

Знімаєш ти ролики про коронавірус, чи ні.

Ти ж так хотів тоді дешевого піару на коронавируса - май яйця і мужність тепер визнати цей тотальний провал.

На жаль.

Судячи з того, що відбувається в лікарнях - це буде твій особистий котел.

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