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Ослунд зганьбився критикою Луценка: в ГПУ висунули йому вимогу

1.3тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор України Юрій Луценко чекає вибачень від старшого члена Atlantic Counsil (США) Андерса Ослунда за брехливі заяви на свою адресу.

Про це написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Twitter після того, як Ослунд відкликав свою заяву з негативною критикою на адресу генпрокурора України.

Нагадаємо, що в коментарі Українській службі "Голосу Америки" 21 березня Ослунд сказав: "Коли Юрій Луценко відкриває рот, то найчастіше для того, щоб збрехати. До нього взагалі немає довіри. Він сам був замішаний у сумнівну справу". Експерт також висловив упевненість у тому, що Луценко "є людиною президента Порошенка, але він не має жодної довіри".

Пізніше на своїй сторінці у Twitter Ослунд написав: "Я відкликаю свою заяву про Луценка".

Юрій Луценко

Юрій Луценко

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Зі свого боку прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зазначила в Twitter: "Дорогий пане Ослунде, хотілося б прочитати не тільки фразу про те, що ви відкликали свою попередню заяву, але й вибачення за ваші слова, які ви спочатку сказали про генерального прокурора України пана Юрія Луценка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луценко в інтерв'ю американському HillTv заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню. Він вважав це неприпустимим.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Луценка. "Джон Соломон: у міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон", — написав Трамп у Twitter.

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Особи
Юрій ЛуценкоАндерс ОслундЛариса Сарган
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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