Ослунд зганьбився критикою Луценка: в ГПУ висунули йому вимогу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко чекає вибачень від старшого члена Atlantic Counsil (США) Андерса Ослунда за брехливі заяви на свою адресу.

Про це написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Twitter після того, як Ослунд відкликав свою заяву з негативною критикою на адресу генпрокурора України.

Нагадаємо, що в коментарі Українській службі "Голосу Америки" 21 березня Ослунд сказав: "Коли Юрій Луценко відкриває рот, то найчастіше для того, щоб збрехати. До нього взагалі немає довіри. Він сам був замішаний у сумнівну справу". Експерт також висловив упевненість у тому, що Луценко "є людиною президента Порошенка, але він не має жодної довіри".

Пізніше на своїй сторінці у Twitter Ослунд написав: "Я відкликаю свою заяву про Луценка".

Зі свого боку прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зазначила в Twitter: "Дорогий пане Ослунде, хотілося б прочитати не тільки фразу про те, що ви відкликали свою попередню заяву, але й вибачення за ваші слова, які ви спочатку сказали про генерального прокурора України пана Юрія Луценка".

Dear Mr. Aslund, I would like to read not only the fraze revoking your previous statement, but also apology for your words you initialy said about the Prosecutor General of Ukraine Mr. Yurii Lutsenko @AtlanticCouncil