Класика, орал і рукоблуддя: чому нардепи у Раді думають про секс, а не про українців

Секс-скандали стали нормою для Верховної Ради. Майже щотижня народні депутати попадаються на дивних листуваннях або відверто вульгарних рухах.

Потерпають від такої поведінки всі – як "слуги народу", так і представники опозиційних фракцій. Чому нардепи у стінах парламенту думають про секс, а не про народ, і чи є в цьому таємний умисел – у матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

сексуальний скандал Богдана Яременка;

причини такої поведінки. Загострення чи політтехнології?

найвідоміші інтимні скандали у Раді.

Як нардеп замовив "класику і орал". Коротко

30 жовтня у мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

На смартфоні у руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Час – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

Скандальне листування

Видно, що нардеп голосує і веде інтимне листування

Відразу після оприлюднення листування нардеп спробував назвати цю ситуацію спланованою "інформаційною операцією" проти журналістів. Мовляв захотів спеціально потрапити в таку історію, щоб критикувати журналістів за фейк. Але до кінця дня нардеп свою заяву видалив, а потім вибачився перед дружиною, дітьми і президентом Володимиром Зеленським.

Далі скандал отримав продовження. Нардепа розіграли пранкери, а користувачі знайшли профіль Яременка на різних сайтах знайомств.

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Думки експертів

За словами співрозмовника OBOZREVATEL всередині монобільшості ситуація з Яременком викликала бурхливе обговорення. Щоправда, здавати телефони чи наклеювати спеціальні плівки на них поки ніхто не змушує. З фракції нардепа також вирішили не виключати.

Багато користувачів Facebook і окремі експерти пов'язують такі загострення з політичними хитрощами. Мовляв, у таких ситуаціях партія або окремі політики намагаються загострити увагу ЗМІ і українців на чомусь приземленому, простому і скандальному.

Наприклад, скандал із дивними рухами нардепа Іллі Киви частково збив інформаційний шум навколо "формули Штайнмаєра". Тільки оригінальне відео у YouTube набрало понад 2 мільйони переглядів. Загальне ж охоплення було набагато більшим.

Політтехнолог Борис Тізенгаузен: "Я гадаю, що це було реальне листування Богдана Яременка. Підставляти одного з головних нардепів фракції, до того ж іще й керівника комітету у закордонних справах, ніхто б не став...

Також не думаю, що це був якийсь політичний хід чи спроба перебити інформаційне поле. Начебто ж нічого такого не ухвалювали? Мені здається, більшість нардепів у Раді зараз розгублені. Для них це нове місце, вони не звикли до уваги журналістів і не усвідомлюють, що всередині парламенту всі на них дивляться. Має відбутися ще кілька таких скандалів, щоб вони це зрозуміли".

Психологиня терапевтичного процесу Марія (побажала залишитися інкогніто): "Не думаю, що це пов'язано з осіннім загостренням. Більшість нардепів просто не пройшли шлях від непублічних до публічних людей.

До того ж Верховна Рада у чомусь дзеркало суспільство, де також є потреби у сексі, задоволенні своїх потреб. Тому нардепи, можливо, прагнуть таким чином бути ближчими до людей".

Цікавим вийшов коментар священика, який висловився щодо ситуації з Яременком для OBOZREVATEL.

Настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін: "Якщо народний депутат зі свого мобільного телефону десь у затишному куточку з дружиною дивиться порно – нехай дивиться на здоров'я. Але суть питання у тому, що людина на робочому місці за наші гроші, які ми йому оплачуємо, займається не законотворчістю, а тим, що домовляється про блуд.

Краще б він зайнявся законопроєктом про легалізацію проституції – було б більше користі країні і нам усім", – заявив протоієрей.

Гучні секс-скандали. Що було цікавого?

"Рука на паху у Іллі Киви". Народний депутат від "Опозиційної платформи" розбурхав інтернет інтимною поведінкою у парламенті. Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання.

Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху. У цей час чути, як спікер Ради Дмитро Разумков обговорював один із законопроєктів. Багато хто вважає ці дивні жести "рукоблудством" просто у парламенті. Нардеп же пояснив, що просто тієї миті "засвербіло".

"Зелена кнопочка". Буквально у перші дні роботи нової Ради на скандальному листуванні попалася нардепка від "Слуги народу" Олена Кріворучкіна. Вона просто у залі засідань листувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий". Вийшло все ось так:

Коханий: – Кнопочко зелена, де ти? Олено, розлюбила мене, напевно.

Кріворучкіна: – Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: – Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.

Кріворучкіна: – Знаєш, знаєш.

Коханий: – Олено, ти де?

Кріворучкіна: – Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

листування Кріворучкіної

"Тр*хати себе не дам!". Народний депутат від "Слуги" Анатолій Остапенко просто під час засідання Ради нібито вів "інтимне" листування з чоловіком. Так, між двома чоловіками нібито відбувся такий діалог:

Л. Сильченко: Зараз у Києві.

А. Остапенко: Привіт. На завтра.

Л. Сильченко: У костюмі з метеликом?

А. Остапенко: Ні, у трусах.

Л. Сильченко: Трах*ти себе не дам.

А. Остапенко: Смішно.

Листування Остапенка

Також варто згадати не зовсім сексуальний, але тим не менш яскравий скандал із листуванням нардепа від "Слуги" Михайла Радуцького. Перед голосуванням за новий склад Кабінету міністрів Радуцький у грубій формі заявив, що кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я Зоряна Черненко – "його людина".

Листування Радуцького

"Моя людина Зоряна Черненко" – написав Радуцький. У відповідь він отримав: "А то всі п#здять, що Супрун". "Х*й їм у д*пу!", – відреагував нардеп.

Варто зазначити, що така кількість секс-скандалів трапилася всього за 2 місяці роботи Верховної Ради 9-го скликання.

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