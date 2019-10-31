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31 жовтня • оновлено в 12:16
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Класика, орал і рукоблуддя: чому нардепи у Раді думають про секс, а не про українців

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Секс-скандали стали нормою для Верховної Ради. Майже щотижня народні депутати попадаються на дивних листуваннях або відверто вульгарних рухах.

Потерпають від такої поведінки всіяк "слуги народу", так і представники опозиційних фракцій. Чому нардепи у стінах парламенту думають про секс, а не про народ, і чи є в цьому таємний умиселу матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

  • сексуальний скандал Богдана Яременка;

  • причини такої поведінки. Загострення чи політтехнології?

  • найвідоміші інтимні скандали у Раді.

Як нардеп замовив "класику і орал". Коротко

30 жовтня у мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

На смартфоні у руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.

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Секс-скандал із Яременком: з'явилася реакція дружини "слуги народу"

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Час – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

Скандальне листування

Скандальне листування

Видно, що нардеп голосує і веде інтимне листування

Видно, що нардеп голосує і веде інтимне листування

Відразу після оприлюднення листування нардеп спробував назвати цю ситуацію спланованою "інформаційною операцією" проти журналістів. Мовляв захотів спеціально потрапити в таку історію, щоб критикувати журналістів за фейк. Але до кінця дня нардеп свою заяву видалив, а потім вибачився перед дружиною, дітьми і президентом Володимиром Зеленським.

Далі скандал отримав продовження. Нардепа розіграли пранкери, а користувачі знайшли профіль Яременка на різних сайтах знайомств.

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Думки експертів

За словами співрозмовника OBOZREVATEL всередині монобільшості ситуація з Яременком викликала бурхливе обговорення. Щоправда, здавати телефони чи наклеювати спеціальні плівки на них поки ніхто не змушує. З фракції нардепа також вирішили не виключати.

Багато користувачів Facebook і окремі експерти пов'язують такі загострення з політичними хитрощами. Мовляв, у таких ситуаціях партія або окремі політики намагаються загострити увагу ЗМІ і українців на чомусь приземленому, простому і скандальному.

Наприклад, скандал із дивними рухами нардепа Іллі Киви частково збив інформаційний шум навколо "формули Штайнмаєра". Тільки оригінальне відео у YouTube набрало понад 2 мільйони переглядів. Загальне ж охоплення було набагато більшим.

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"Одні п*дорам пишуть, інші – хв*йдам": Ківу довів до істерики секс-скандал у Раді

Політтехнолог Борис Тізенгаузен: "Я гадаю, що це було реальне листування Богдана Яременка. Підставляти одного з головних нардепів фракції, до того ж іще й керівника комітету у закордонних справах, ніхто б не став...

Також не думаю, що це був якийсь політичний хід чи спроба перебити інформаційне поле. Начебто ж нічого такого не ухвалювали? Мені здається, більшість нардепів у Раді зараз розгублені. Для них це нове місце, вони не звикли до уваги журналістів і не усвідомлюють, що всередині парламенту всі на них дивляться. Має відбутися ще кілька таких скандалів, щоб вони це зрозуміли".

Психологиня терапевтичного процесу Марія (побажала залишитися інкогніто): "Не думаю, що це пов'язано з осіннім загостренням. Більшість нардепів просто не пройшли шлях від непублічних до публічних людей.

До того ж Верховна Рада у чомусь дзеркало суспільство, де також є потреби у сексі, задоволенні своїх потреб. Тому нардепи, можливо, прагнуть таким чином бути ближчими до людей".

Цікавим вийшов коментар священика, який висловився щодо ситуації з Яременком для OBOZREVATEL.

Настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін: "Якщо народний депутат зі свого мобільного телефону десь у затишному куточку з дружиною дивиться порно – нехай дивиться на здоров'я. Але суть питання у тому, що людина на робочому місці за наші гроші, які ми йому оплачуємо, займається не законотворчістю, а тим, що домовляється про блуд.

Краще б він зайнявся законопроєктом про легалізацію проституції – було б більше користі країні і нам усім", – заявив протоієрей.

Гучні секс-скандали. Що було цікавого?

"Рука на паху у Іллі Киви". Народний депутат від "Опозиційної платформи" розбурхав інтернет інтимною поведінкою у парламенті. Кива розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання.

Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху. У цей час чути, як спікер Ради Дмитро Разумков обговорював один із законопроєктів. Багато хто вважає ці дивні жести "рукоблудством" просто у парламенті. Нардеп же пояснив, що просто тієї миті "засвербіло".

"Зелена кнопочка". Буквально у перші дні роботи нової Ради на скандальному листуванні попалася нардепка від "Слуги народу" Олена Кріворучкіна. Вона просто у залі засідань листувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий". Вийшло все ось так:

Коханий: – Кнопочко зелена, де ти? Олено, розлюбила мене, напевно.

Кріворучкіна: – Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: – Кнопочка любить, я знаю. А ти не знаю.

Кріворучкіна: – Знаєш, знаєш.

Коханий: – Олено, ти де?

Кріворучкіна: – Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

листування Кріворучкіної

листування Кріворучкіної

"Тр*хати себе не дам!". Народний депутат від "Слуги" Анатолій Остапенко просто під час засідання Ради нібито вів "інтимне" листування з чоловіком. Так, між двома чоловіками нібито відбувся такий діалог:

Л. Сильченко: Зараз у Києві.

А. Остапенко: Привіт. На завтра.

Л. Сильченко: У костюмі з метеликом?

А. Остапенко: Ні, у трусах.

Л. Сильченко: Трах*ти себе не дам.

А. Остапенко: Смішно.

Листування Остапенка

Листування Остапенка

Також варто згадати не зовсім сексуальний, але тим не менш яскравий скандал із листуванням нардепа від "Слуги" Михайла Радуцького. Перед голосуванням за новий склад Кабінету міністрів Радуцький у грубій формі заявив, що кандидатка на посаду міністра охорони здоров'я Зоряна Черненко – "його людина".

Листування Радуцького

Листування Радуцького

"Моя людина Зоряна Черненко" – написав Радуцький. У відповідь він отримав: "А то всі п#здять, що Супрун". "Х*й їм у д*пу!", – відреагував нардеп.

Варто зазначити, що така кількість секс-скандалів трапилася всього за 2 місяці роботи Верховної Ради 9-го скликання.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Ілля Кива Богдан Яременко Олена Криворучкіна
Місце
Україна
Теги
Секс секс скандал Верховна Рада України Партія Слуга народу "Опозиційна платформа - За життя"
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Этот хоть конкретно что то хочет.А чем предыдущие занимались,рукоблудием?
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