Останні події в контексті Росії свідчать про те, що прийдешня пора обіцяє бути гарячою.

Вже який рік поспіль ми усі запитуємо себе: чого ж, врешті-решт, чекати від Путіна та Росії? Щоб знайти відповідь на це питання, потрібно згадати слова давньогрецького історика Фукідіда, який казав, що досягати тиранії — несправедливо, відмовитись від неї — небезпечно, пише Сергій Постоловський для ТСН.

Путінський режим варто розглядати та розуміти саме в контексті понять тиранії та диктатури. В яку б форму Кремль не намагався заховати свою політику, її сутність залишається незмінною: політика Путіна заперечує рівність, демократію, міжнародне право. Вона поважає і знає тільки силу, адже тільки за допомогою сили може бути ефективною на світовій арені.

Тут ми не говоримо про економічну, культурну чи юридичну силу. Мова виключно про диктат військової сили, шантаж та залякування на основі маніпуляцій з ядерною зброєю та розпалюванні військових конфліктів у різних куточках світу.

Останні події в контексті Росії свідчать про те, що осінь обіцяє бути гарячою. Путін не зупиниться і не піде на поступки. В його природі тільки наступати, прикриваючись військами, танками, ракетами, дітьми та жінками.

Тотальна зрада та повне фіаско: американські конгресмени обурені виступом Трампа під час зустрічі з Путіним

Після зустрічі Трампа і Путіна у Гельсінкі лунало багато думок щодо можливості налагодження відносин між США та РФ. Проте американська демократія вкотре демонструє усьому світові, що навіть посада президента не дає виключних повноважень окремо взятій особі вирішувати долю усієї країни.

Справа Скрипалів: у Держдепі озвучили вимоги до РФ, після виконання яких США можуть зняти санкції

Нові санкції Сполучених Штатів проти Росії через отруєння Скрипалів, які набули чинності 22 серпня, мають усі шанси стати поворотною точкою в історії протистояння Вашингтона та Москви. Найважливішим моментом нових санкцій є те, що вони, по-перше, завдають чергового сильного удару по олігархічно-чиновницькому оточенню Путіна, а, по-друге, в найближчі три місяці Росію може очікувати справжній економічний колапс.

Хочу звернути увагу на те, що санкції передбачають досить цікавий ультиматум. Якщо у період 90 днів Росія не надасть доказів, що вона не використовує хімічну зброю, то США введуть додатковий пакет санкцій — так званий "пекельний білль", який включатиме жорстке обмеження експорту та імпорту, втрату банківської допомоги, скорочення дипломатичних відносин між Сполученими Штатами та Росією, а також заборону російським авіакомпаніям, в першу чергу гіганту "Аерофлоту", приземлятися на території Америки. Загалом, вже сьогодні економісти говорять про значні загрози для російських валютних та фондових ринків.

Крім того, не варто забувати і про внутрішню соціально-політичну ситуацію в РФ. Імплементація таких санкцій сприятиме зростанню невдоволення серед населення, особливо серед тих росіян, хто зараховує себе до середнього класу. Не можна говорити, що внаслідок нових санкцій в Росії виникне революційна ситуація, але можна прогнозувати високу ймовірність локальних протестів та збільшення рівня протестного потенціалу серед росіян.

Розуміючи це, прем’єр-міністр РФ Дмитро Мєдвєдєв вже назвав нові санкції США "оголошенням економічної війни". Водночас політика "дзеркальної відповіді" зі сторони Москви не матиме жодного успіху, адже економічно Росія ніколи не зможе подолати Америку. Тому на осінь, з високою ймовірністю, Путін приготує асиметричну відповідь силовим методом, тобто активізацією бойових дій або на сході України, або в Сирії, або і там і там одночасно. Або ж Кремль розпочне новий конфлікт у Європі чи Азії.

Загалом є три найбільш ймовірних сценарії розвитку подій восени.

СЦЕНАРІЙ ПЕРШИЙ — ОПТИМІСТИЧНИЙ

За цим сценарієм Володимир Путін піде на поступки США, аби уникнути нищівної дії нових санкцій. Ці поступки можуть стосуватися України, Сирії, хімічної та ядерної зброї. Якщо говорити про Україну, не можна виключати того, що Кремль погодиться на миротворчу місію, яка почне діяти десь після наших президентських виборів. Проте, уся специфіка особистості Путіна говорить про те, що цей сценарій є малоймовірним, бо чим більший тиск на Кремль, тим завжди більша протидія з його боку.

ДРУГИЙ СЦЕНАРІЙ — СТАТУС-КВО, АБО ЗАТЯГУВАННЯ ЧАСУ

Мова йде про те, що США введуть у дію нові санкції, але Росія не піде на активізацію і надалі буде дотримуватись тактики ведення бойових дій низької інтенсивності на Донбасі, концентруючись на внутрішній дестабілізації та президентських виборах в Україні та працюючи на території нашої держави власною п’ятою колонною.

На користь реалізації цього сценарію свідчить те, що сьогодні час грає на Путіна. Проте впродовж декількох найближчих років час перестане бути вірним союзником Москви, адже російська економіка має усі шанси пустити метастази, від яких її вже не врятує жоден хірург.

ТРЕТІЙ СЦЕНАРІЙ — ГАРЯЧА ОСІНЬ

Цей сценарій передбачає активізацію Кремлем бойових дій на Донбасі. Окрім того, існує ризик силових провокацій та воєнних дій в акваторії Азовського моря. Якщо говорити про Донбас, найбільші ризики можуть бути пов’язані з Маріуполем та спробою Кремля організувати морську блокаду в районі Керченської протоки і почати просування на Маріуполь, а звідти — у напрямку Запорізької і Херсонської областей.

Крім того, Кремль може активізувати терористичні дії на території України, які б посилювали соціальну апатію та загострювали протистояння між основними фаворитами президентської кампанії.

Серед іншого, такий сценарій передбачає активне втручання Росії у вибори президента України. Мова йде як про кібернетичні та інформаційні атаки, так і про провокації, фінансування проросійських сил, підбурення на основі релігійних протистоянь і суперечок, організацію протестних акцій за участю псевдопатріотичних формувань на території України.

З огляду на останні заяви Курта Волкера про те, що Росія послідовно блокує розширення місії ОБСЄ на україно-російському кордоні і спрямовує на територію України війська та озброєння, а також чисельні повідомлення про збільшення військового контингенту РФ на кордоні з Україною і посилення військової допомоги сепаратистам, можна констатувати факт наявності усіх передумов для початку активної фази бойових дій зі сторони Росії.

Проте ймовірна гаряча осінь "холодного розрахунку" Путіна може закінчитись повним економічним крахом для Росії. І він матиме шанси продовжитись не "великою війною", а масштабним "російськи бунтом", що призведе до непередбачуваних, вкрай негативних наслідків для самого Путіна та його оточення. Думаю, він це розуміє, але розраховує на страх Заходу перед його силою.

Чи виправдається такий розрахунок, залежить тільки від рішучості цивілізованого світу протидіяти агресору — або ж і надалі грати в політику умиротворення.