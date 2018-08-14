КТО ЕЩЁ НЕ ЗАПИСАЛСЯ В ПРЕЗИДЕНТЫ?

Врач-педиатр Комаровский вещает: "Первое, что я сделал бы, став президентом, – поехал бы с Путиным на рыбалку". Оксана Марченко заявляет, что гордится родством с ботоксным карликом, а гендиректор "плюсов" утверждает, что жена за мужа (Медведчука) не отвечает.

А сколько таких оксюморонов ежедневно от педиаторов, лицедеев, медийщиков?

Я неисправимый оптимист, но в этом отношении у нас в стране ещё очень печально: на пятом году войны наибольшая разруха не в экономике, а в головах. Свобода мысли, слова и глупости...

К чему я? В комментах и личке меня спрашивают, кто выиграет выборы. Вопреки своим правилам отвечу - ИМХО, конечно.

Президентские выиграет Порошенко.

Во-первых, только у него в голове и действиях чёткий водораздел на своих и чужих. Остальные так или иначе пытаются заигрывать с врагом. Или же на него работают.

Во-вторых, большинство неопределившихся (таких до 30%) до последнего будут ждать кандидата не из старой элиты - молодого, энергичного, патриотичного, не замаранного. Я его тоже жду, ибо для правильного развития страны у Поршенко должны быть достойные конкуренты, а не нафталиновые персонажи старой гвардии. Но, поняв в последний момент, что такового не появится, думающие пойдут голосовать за нынешнего президента. Не потому что он для них идеален, а потому, что так и не дождутся достойной альтернативы.

В-третьих, нельзя отрицать начавшегося экономического подъёма, зримых попыток борьбы с коррупцией, последовательной внешней политики и быстрой модернизацию армии. Любая же новая перестойка-передел отбросит страну на несколько лет назад - гипотетическое лучшее может оказаться врагом имеющегося хорошего.

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Парламентские выборы Порошенко проиграет - его партия, даже пройдя ребрендинг, займёт второе или даже третье место в парламенте. На то много причин, основные из которых - далеко не идеальная репутация БПП и то, что многие, чувствую президентскую безальтернативность ПАПа, не захотят связывать себя ещё и парламентскими обязательствами по отношению к нему - таких много. Как я, например, когда в своё время на президентских голосовал за Порошенко, а на парламентских - за "перспективную" Самопомощь. Кто ж знал... Это как мужья порой уходят от старых жён к молодым, чтобы почуствовать себя рысаками, а потом понимают, что были ослами.

В результате обновлённая партия Порошенко войдёт во властную коалицию (относительно проукраинские партии побоятся связываться с Оппоблоком и партией Рабиновича-Медведчука) и будет иметь там "золотую акцию". Это даже не плохо, ибо фракция, которУЮ упрашивают, всегда в более выгодном положении, чем та, которАЯ упрашивает.)

Осенью будет горячо... Никто (особенно Путин) сдаваться не собирается. Для него и большинства наших политиков предстоящие выборы - последний шанс. А Украине для того, чтобы пройти точку невозврата, по моим подсчётам, нужно ещё три года. Поэтому думаем и делаем своё.

Как говорил сэр У.Черчиль: "Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся. Отвечаю: перестанем сражаться – поймете." Не перестанем... Шануймося!