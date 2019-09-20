"Ось такий х** в ж**у!" Скандального Радуцького піймали за дивним заняттям у Раді

Народного депутата України від "Слуги народу" Михайла Радуцького сфотографували за дивним заняттям у Верховній Раді.

На світлині він сидить із широко розведеними руками, а на поручні крісла біля нього влаштувалася жінка. Водночас момент виглядає так, ніби парламентар зібрався обійняти співрозмовницю. Фотографію опублікував на своїй сторінці у Facebook кореспондент Ян Доброносов.

Михайло Радуцький із колегою Facebook Яна Доброносова

"Парламентські відносини", – зазначив він, уточнивши в коментарях, що після публікації Радуцький і його колега з Ради образилися на нього й видалили з друзів. Крім того, вони видалили теги зі своїми іменами з фото і звинуватили Доброносова в монтажі.

У коментарях під постом українці розгорнули бурхливу дискусію і перетворили його на привід для гострих жартів.

"Огляд можливого пацієнта, не відходячи від каси", "Погроза" х**м в ж***" була не просто так", "По ходу, тримає завжди руку на пульсі", "І ось таааакииий х** в ж**у, уявляєш!", "Харааасмент!" – іронізують користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Радуцький осоромився лайливою перпискою про те, хто очолить МОЗ, під час пленарного засідання парламенту.

Згодом він виправдався за нецензурні висловлювання, однак підкреслив, що це була особиста переписка з другом, де можна було вживати матюки.

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