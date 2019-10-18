"Ось куди зникає ліс!" У мережі показали "гори" паперу у Раді

У мережі показали "гори" паперу, який використовують у Верховній Раді України. Користувачі почали жартувати та пригадувати, що ще нещодавно влада хотіла перевести друковані документи у цифровий формат.

Відео зі стосами паперу показав на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов. Він відзначив, що це "лише поправки", а не усі наявні документи в Раді (щоб подивитись ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"І це тільки поправки", – коротко написав він.

У мережі показали "гори" паперу в Раді Скріншот

Користувачі почали активно коментувати допис, жартувати та пригадувати, що влада хотіла скоротити використання паперу у своїй роботі.

"Україна в смартфоні", "Ось куди зникає ліс!", "Сказали, що при минулій владі було 100 тон на рік, а вони зменшили до 30 тон", "Дубилет (Міністр Кабінету міністрів, який звернув увагу на кількість паперу, який використовує влада. – Ред.) плаче від побаченої кількості паперу", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як у Верховній Раді після засідання мішками виносять із сесійної зали макулатуру.

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