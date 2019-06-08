"Організовував референдум на Донбасі": в Раду зібрався шанувальник "русского міра"

У списку партії "Опозиційна платформа – За життя" виявився колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Борт, який підтримав псевдореферендум на Донбасі в 2014 році.

У списку партії Юрія Бойка шанувальник сепаратистів стоїть на 28 місці, повідомляє видання "Восточный варинат".

Віталій Борт був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом №56 в Макіївці (зараз підконтрольна бойовикам "ДНР"). 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії міськради депутати, серед яких був і Борт, одноголосно прийняли рішення підтримати проведення сепаратистського референдуму про самовизначення Донецької області.

При цьому депутати створили громадську раду, яка повинна була займатися організацією референдуму. До нього увійшли члени угруповання "ДНР", які відкрито проголошували своєю метою ліквідацію української державності і приєднання Донбасу до Росії.

Віталій Борт

Крім того, Борт заявляв, що не вважає прихильників псевдореферендума сепаратистами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що братимуть участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись з "Опозиційним блоком". Стала також відома перша десятка кандидатів від політсили.

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