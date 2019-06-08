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"Організовував референдум на Донбасі": в Раду зібрався шанувальник "русского міра"

2.6тЧитати матеріал російською

У списку партії "Опозиційна платформа За життя" виявився колишній нардеп від "Партії регіонів" Віталій Борт, який підтримав псевдореферендум на Донбасі в 2014 році.

У списку партії Юрія Бойка шанувальник сепаратистів стоїть на 28 місці, повідомляє видання "Восточный варинат".

"Організовував референдум на Донбасі": в Раду зібрався шанувальник "русского міра"

Віталій Борт був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом №56 в Макіївці (зараз підконтрольна бойовикам "ДНР"). 14 квітня 2014 року на позачерговій сесії міськради депутати, серед яких був і Борт, одноголосно прийняли рішення підтримати проведення сепаратистського референдуму про самовизначення Донецької області.

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При цьому депутати створили громадську раду, яка повинна була займатися організацією референдуму. До нього увійшли члени угруповання "ДНР", які відкрито проголошували своєю метою ліквідацію української державності і приєднання Донбасу до Росії.

Віталій Борт

Віталій Борт

Крім того, Борт заявляв, що не вважає прихильників псевдореферендума сепаратистами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили, що братимуть участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись з "Опозиційним блоком". Стала також відома перша десятка кандидатів від політсили.

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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Ну що ми за люди-українці. Даємо можливість усіляким виродкам реваншуватись. Ці виродки бойки-медведчуки-добкіни повинні сидіти. Кого ще треба для цього 'на вилах винести'? Пороху 'мінус' - продажні судді та прокурори залишились, тому такі виплодки і нічого не бояться.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Референдумы на территории Украины запрещены, тоталитаризм?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Галич Станіслав, не бомби, истеричка.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Plotnikov Alex, в паРашці спрбуй проведи, анус не склеїш, уєб..н.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Скачу от негодования!
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