Україна віддала "Л / ДНР" організаторів кривавого теракту в Харкові: що тепер буде

Під час обміну полоненими між Україною і "Л/ДНР", який відбувся в неділю, 29 грудня, були передані бойовикам засуджені за вчинення теракту в Харкові Володимир Дворніков, Віктор Тетюцкій і Сергій Башликов.

22 лютого 2015 року під час урочистої ходи з нагоди річниці Революції Переваги стався вибух, що забрав життя чотирьох людей і поранив ще дев'ятьох. В результаті теракту на місці загинули лідер харківського євромайдан 52-річний Ігор Толмачов і заступник начальника Первомайського РВВС підполковник міліції Вадим Рибальченко. На наступний день в лікарні помер 15-річний Данило Дідик, а ще через день - 18-річний студент Микола Мельничук.

Один з харківських терористів на обмін полоненими Telegram-канал Черговий ООС

Один з харківських терористів на обмін полоненими Telegram-канал Черговий ООС

Теракт в Харкові

Харківські терористи

26 лютого співробітники СБУ затримали Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова. Як повідомляв тоді радник глави СБУ Маркіян Лубківський, всі вони були членами терористичного руху "Харківські партизани" і зберігали вдома реактивний гранатомет "Джміль", за допомогою якого хотіли влаштувати ще кільком терактам - обстріляти клуби і торгові центри.

Після почалися судові розгляди, а 26 грудня прокурор Володимир Лимар заявив, що троє підозрюваних включені в списки на обмін і їх звільнення принципово для Росії.

Харківські терористи

28 грудня Фрунзенський райсуд Харкова засудив їх до довічного ув'язнення з конфіскацією майна і відпустив під особисте зобов'язання, а на наступний день їх передали в "Л/ДНР" за списками обміну полоненими.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

Обмін з "ЛНР" пройшов на КПВВ "Майорськ" за формулою 63 на 25.

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