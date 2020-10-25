Організатори опитування Зеленського пояснили використання дітей-волонтерів

Участь неповнолітніх у проведенні опитування "5 запитань від президента" пояснюється тим, що деякі інтерв'юери залишали коробки й листи для голосування на своїх дітей.

Про це на брифінгу заявив координатор опитування Артем Гагарін. За його словами, таке пояснення дали в соціологічній службі, яка підбирала волонтерів.

"Підбором інтерв'юерів займалася соціологічна компанія. Пояснення було таке, що так, були деякі випадки, коли батьки залишали на своїх дітей, а діти проводили це опитування", – сказав Гагарін.

Він також додав, що такі факти не залишаться непоміченими.

"Якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією. Але це робитиму не я", – сказав координатор проєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в організації, яка займається проєктом "П'ять запитань від президента", перевіряють інформацію про те, що їх опитування проводять неповнолітні.