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/Політика

Орендував на особисті кошти: Порошенко і Турчинов відповіли на звинувачення у зникненні техніки в АП

9.4тЧитати матеріал російською

Техніка ситуативного центру в Адміністрації президента України, про зникнення якої заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, була орендована на гроші п'ятого глави держави Петра Порошенка і повернута орендодавцеві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. Він також наголосив, що жодної конфіденційної інформації на серверах, які раніше перебували в приміщенні, не було збережено.

"Доступ до неї забезпечувався тільки on line. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або податковій", – написав він.

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"До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр з усіма конфіденційними серверами", – додав Цеголко.

Ситуативний центр у РНБО

Ситуативний центр у РНБО

facebook.com/oleksandr.turchynov

Колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов зі свого боку також наголосив, що техніка в головному ситуаційному центрі РНБО "перебуває під надійною охороною і працює в штатному режимі".

Нагадаємо, Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни і стелажі ситуативного центру АП, розповівши про зникнення моніторів і серверів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО і розповів, що команда президента Зеленського не піде на дефолт України. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

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Особи
екс-міністр Олександр ДанилюкПетро ПорошенкоСвятослав ЦеголкоОлександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
Адміністрація ПрезидентаРНБО
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да Порося уже всю технику в ломбард сдал
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Grich Lara
Grich Lara
От що значить привичка створювати фейкові новини,так бідолаха хотів знову вкусити екс-президента,що забрехався хлопчик,забув видно,що в Україні вже пройшла rivoluzione digitale і навіть пенсіонери користуються ФБ та Інстаграм,так що новина недовго була новиною
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2
1
Романова Елена
Романова Елена
Моя иcкренняя 6лaгодаpноcть вceм тем, ктo пoкaзал мне этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁q41910l Прocтo пpойдя пpocтой опрoс пoлучила почти полyгодoвyю зарплaту)) Пoльзуйтеcь, пoкa ecть возможность=)
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Калиненко Сергей
Калиненко Сергей
Романова Елена, кто не чувствовал себя лохом-вэлком)
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