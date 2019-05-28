Орендував на особисті кошти: Порошенко і Турчинов відповіли на звинувачення у зникненні техніки в АП

Техніка ситуативного центру в Адміністрації президента України, про зникнення якої заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, була орендована на гроші п'ятого глави держави Петра Порошенка і повернута орендодавцеві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. Він також наголосив, що жодної конфіденційної інформації на серверах, які раніше перебували в приміщенні, не було збережено.

"Доступ до неї забезпечувався тільки on line. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або податковій", – написав він.

"До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр з усіма конфіденційними серверами", – додав Цеголко.

Ситуативний центр у РНБО facebook.com/oleksandr.turchynov

Колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов зі свого боку також наголосив, що техніка в головному ситуаційному центрі РНБО "перебуває під надійною охороною і працює в штатному режимі".

Нагадаємо, Данилюк оприлюднив відео, в якому показав порожні стіни і стелажі ситуативного центру АП, розповівши про зникнення моніторів і серверів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО і розповів, що команда президента Зеленського не піде на дефолт України. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

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