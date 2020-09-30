'ОПЗЖ' звинуватила 'слуг' у зриві реєстрації кандидатів у депутати на Миколаївщині

Партія "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що на Миколаївщині заблокували реєстрацію її кандидатів у депутати і звинуватила в цьому "Слугу народу".

Про це сказано в заяві політсили. У міському й обласному виборчкомах регіону за реєстрацію списків партії проголосували 9 членів комісій з необхідних 10.

"Решта були або залякані, або політично мотивовані блокувати реєстрацію кандидатів від "ОПЗЖ", – сказано в повідомленні.

У партії зазначили, що "слуги" нібито об'єдналися у спробі зняти "ОПЗЖ" з виборів. Це, на думку партії, злочин проти виборців Миколаївщини та демократії в Україні.

"ОПЗЖ" заявляє, що "слуги народу" бояться свого народу. Вони пішли на позбавлення конституційного права вибору 500 тисяч наших співгромадян на Донбасі, знімають із виборів опозиційних кандидатів на Миколаївщині. В Україні встановлюється Зе-диктатура. "ОПЗЖ" буде відстоювати права наших партійців і наших кандидатів на Миколаївщині в судах, усіма допустимими законними засобами. Усі винні в порушенні закону і демократичних прав понесуть заслужену відповідальність. Ми будемо брати участь у виборах, переможемо і зробимо все, щоб поліпшити життя людей", – сказано в повідомленні.