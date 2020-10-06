ОПЗЖ зменшила розрив зі "Слугою народу" – опитування

Найвищі шанси пройти в парламент, за останніми соціологічними даними, є в урядущої партії "Слуга народу" (25,9%) та "Опозиційної платформи – За життя" (22%), яка зменшила розрив із першою.

Такі результати опитування наводить Центр "Соціальний моніторинг". Зазначається, що якби вибори проходили на початку жовтня, то СН та ОПЗЖ поборолися за перше місце.

Згідно з опитуванням, партія президента зараз набирає 25,9% голосів, а за ОПЗЖ серед тих, хто голосуватиме й визначився з вибором, готові віддати свій голос 22% респондентів.

Третє місце в "Європейської солідарності" – 14,2%, а в "Батьківщини" – 9,5%. Інші партії не мають шансів отримати представництво в парламенті.

Опитування проводилося 20-29 вересня 2020 року. Було опитано 3014 респондентів, що проживають у різних регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу. Метод: індивідуальне інтерв'ю. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.