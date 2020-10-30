ОПЗЖ здала позиції в своєму головному регіоні: названо причини

Партія "Опозиційна платформа – За життя" стрімко здає позиції в своєму базовому регіоні – Донецькій області.

Про це стало відомо за результатами паралельного підрахунку голосів і вже оголошеними попередніми результатами місцевих виборів, йдеться в статті на OBOZREVATEL.

Так, представники ОПЗЖ перемогли на виборах мерів тільки в 12 громадах із 36. А більшість (більше 50% місць) опозиціонерам вдалося "взяти" тільки в 6 громадах.

Водночас наголошується, що жодна з них не є по-справжньому значущою. Найпомітнішими є Костянтинівка, Дружківка, Часів Яр та Святогірськ. У Слов'янську за крісло міського голови у другому турі боротимуться кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях і представник ОПЗЖ Павло Придворов.

Фактично, в більшості великих міст в ОПЗЖ не буде ні коаліцій у радах, ні власних мерів. Навіть там, де партія набирає більше голосів, вони не зможуть сформувати більшість, хоча ще пів року тому шанси ОТЗЖ виглядали більш переконливо.

Причиною тому стала невдала виборча кампанія партії, яка відштовхнула від себе виборця поруч із неоднозначними акціями. Наприклад, партії не вдалося запропонувати виборцю регіональний порядок денний і замість пропозицій вирішення конкретних проблем, виборця "годували" загальнополітичними тезами.

Також довіру виборців підірвали сумнівні заяви ОПЗЖ про напад на офіси політсили в регіоні. Ще однією подією, яка викликала чимало запитань у виборців, став замах на кандидата в мери Слов'янська. З'ясувалося, що в момент нападу його навіть не було поруч.

Водночас безумовний успіх на виборах у регіоні отримала партія "Слуга Народу". В умовах падіння президентського рейтингу, "Слугам" вдалося провести своїх депутатів до всіх 36 місцевих рад Донецької області. У 6 з них партія влади сформує монобільшість із показниками від 54 до 77%.

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