ОПЗЖ висунула кандидатом у Краматорську 19-річного сина Королевської

Син народних депутатів України від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, Ростислав Солод, офіційно висунутий кандидатом у депутати міськради Краматорська.

Про це юнак повідомив 24 вересня на особистій сторінці у Facebook, відзначивши, що буде балотуватися на місцевих виборах від партії, у якій перебувають його батьки.

"Останні кілька місяців наша команда наполегливо працювала над стратегією розвитку міста. Суть стратегії – зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним, і комфортним для життя містом", – написав Солод.

Як видно з фото, на сцені під час з'їзду партії із сином була присутня Королевська. Відзначимо, що кандидату в депутати Краматорської міськради тільки 19 років – Солод народився у 2001 році.

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