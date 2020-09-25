ОПЗЖ висунула кандидатом у Краматорську 19-річного сина Королевської
Про рішення стало відомо 24 вересня
Мати була з хлопцем на з'їзді партії
Батько хлопця Юрій Солод також є нардепом від ОПЗЖ
Син народних депутатів України від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, Ростислав Солод, офіційно висунутий кандидатом у депутати міськради Краматорська.
Про це юнак повідомив 24 вересня на особистій сторінці у Facebook, відзначивши, що буде балотуватися на місцевих виборах від партії, у якій перебувають його батьки.
"Останні кілька місяців наша команда наполегливо працювала над стратегією розвитку міста. Суть стратегії – зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним, і комфортним для життя містом", – написав Солод.
Як видно з фото, на сцені під час з'їзду партії із сином була присутня Королевська. Відзначимо, що кандидату в депутати Краматорської міськради тільки 19 років – Солод народився у 2001 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в лютому 2020 року Королевську зі скандалом вигнали зі Львова. Це трапилося через її відмову відповідати на питання про те, чи є Росія країною-агресором.
А в липні 2019 року Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду