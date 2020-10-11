ОПЗЖ вимагає припинити тиск на суди й цькування опозиції в Миколаєві. Заява

"Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ вимагає від "слуг народу" і Д. Арахамії припинити тиск на суди й цькування опозиції в Миколаєві.

Про це йдеться в заяві політсили. Публікуємо її повний текст:

Заява партії

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Д. Арахамія продовжує цькування Миколаївської міської організації "Опозиційної платформи - ЗА ЖИТТЯ. За його вказівкою "слуги" хочуть скасувати в суді реєстрацію Миколаївських виборчих списків нашої партії.

Сьогодні Д. Арахамія тисне на суди з метою винесення протизаконного рішення про зняття з реєстрації виборчого списку нашої партії на виборах до Миколаївської міської ради.

Глава найбільшої парламентської фракції особисто організовує кампанію цькування опозиції в Миколаєві.

"Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ" закликає суди не ухвалювати протизаконних і антидемократичних рішень під тиском Д. Арахамії і "слуг народу". Ми звертаємо увагу міжнародних організацій і спостерігачів на порушення демократії та прав виборців на виборах у Миколаєві. Закликаємо припинити тиск на опозицію з боку представників партії влади "Слуга народу", відкликати судові позови проти ОПЗЖ. Інакше це виключає чесність і демократичність виборів. Вибирати повинні громадяни, а не махінатори від влади.