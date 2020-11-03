ОПЗЖ у Маріуполі заблокувала роботу міської виборчої комісії

У Маріуполі ОПЗЖ заблокувала роботу міської територіальної комісії. Кілька тітушок перегородили вхід членам комісії до приміщення, де зберігаються печатка і протоколи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Такими діями представники партії фактично заблокували роботу ТВК", - кажуть прибулі на місце інциденту співробітники Національної поліції.

Зараз глава міськвиборчкому Анатолій Паланійчук перебуває в Слов'янську, де проходить суд за позовом ОПЗЖ. Донецький окружний адміністративний суд уже тричі відхиляв аналогічні позови і встановив, що підстав для перерахунку голосів і скасування рішень районних виборчих комісій в Маріуполі немає.

Керує групою, що блокує роботу комісії, представник партії "Опозиційна платформа - За життя", гендиректор збанкрутілого заводу "Азовмаш" Костянтин Іващенко.

Заступниця голови комісії Ольга Мироненко визнала такі дії представників ОПЗЖ грубим втручанням в роботу територіальної комісії і викликала поліцію. Правоохоронці прибули за викликом, проте лише стежать за тим, щоб не було зіткнень, і не вживають дій для того, щоб розблокувати приміщення для засідання ТВК.

У міській ЦВК зібралися представники виборчих штабів ОПЗЖ, Блоку Вадима Бойченко, "Слуга народу".

"Маріупольці зробили свій вибір. І цей вибір повинні поважати всі партії. Тепер завдання міської виборчої комісії офіційно зафіксувати результати в рамках законодавства. Для цього є всі підстави. Є підсумковий протокол маріупольського міськвиборчкому, підписаний головою. По всій Україні вже пораховані голоси і офіційно оголошені результати. Але тільки ОПЗЖ ніяк не змириться з поразкою", – заявила Ксенія Сухова, лідер міської організації партії" Слуга народу".

Раніше з'явилися повідомлення про умисне затягування офіційного оголошення результатів виборів до Маріупольської міської ради.