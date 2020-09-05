ОПЗЖ стала на бік Офісу президента в спецоперації з 'вагнерівцями' і заперечує її

Народний депутат з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що ніякої Тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців" у парламенті створено не буде, бо ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було.

Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлювали в Офіс Президента щодо резонансної інформації про зрив цієї спецоперації після доповіді в кабінеті президента, оприлюдненої у ЗМІ.

Вчора документи, які доводять факт проведення спецоперації, яка мала на меті затримання групи найманців російської ПВК Вагнер, оприлюднив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар‘єв. Попри це, монобільшість та керівництво Верховної Ради ігнорує вимоги народних депутатів з кількох фракцій створити таку комісію.

"Цієї Слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд. З точки зору парламентського контролю ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною", – наголосив Нестор Шуфрич.

Представник ОПЗЖ також зазначив, що його взагалі не цікавлять "вагнерівці".

"Мені чесно кажучи на цих вагнерівців все одно, я не повірив", – наголосив Шуфрич.

Як відомо, створення парламентської ТСК вимагають родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі у 2014 році внаслідок терористичних актів. Родичі загиблих наголошують, що серед російських найманців, яких планували затримати під час спецоперації, могли бути причетні до збиття українських військових літаків Іл-76 у Луганську, військових літаків Су-25 та гелікоптера Мі-8 під Слов'янськом, а також до збиття російським "Буком" малайзійського Боїнгу MH17, внаслідок чого було вбито 298 іноземців.

Володимир Ар‘єв повідомив, що співробітники спецслужб, які брали участь у підготовці цієї спецоперації, готові давати свідчення. За словами головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, який першим заявив про операцію, зірвану через витік інформації з Офісу Президента, українські спецслужби працювали над цією розробкою спільно з американськими колегами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився ймовірний запис розмов співробітників Служби безпеки України і російських найманців ПВК "Вагнер".

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