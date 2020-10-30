Проросійська партія ОПЗЖ - ініціатор процесу скасування безвіза для громадян України.

Ворожа діяльність ОПЗЖ має зрозумілу мету. Всіма силами повернути Україну в сферу впливу Росії.

Безвіз - це не тільки комфорт перетину кордону з країнами ЄС. Це символ прагнення України в перший світ.

ОПЗЖ, що реалізують завдання Кремля в Україні, прагнуть до знищення символів, що пов'язують Україну з першим світом.

Діяльність цієї партії повинна бути заборонена в Україні, як діяльність комуністів. Вони вороги.

Природно, той, хто проявить волю, і видалить цю пухлину з української політики, увійде в історію України.