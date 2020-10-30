ОПЗЖ — ініціатор процесу скасування безвіза для України
Проросійська партія ОПЗЖ - ініціатор процесу скасування безвіза для громадян України.
Ворожа діяльність ОПЗЖ має зрозумілу мету. Всіма силами повернути Україну в сферу впливу Росії.
Безвіз - це не тільки комфорт перетину кордону з країнами ЄС. Це символ прагнення України в перший світ.
ОПЗЖ, що реалізують завдання Кремля в Україні, прагнуть до знищення символів, що пов'язують Україну з першим світом.
Діяльність цієї партії повинна бути заборонена в Україні, як діяльність комуністів. Вони вороги.
Природно, той, хто проявить волю, і видалить цю пухлину з української політики, увійде в історію України.
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Джерело:Facebook Сергія Дідковського