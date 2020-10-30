ОПЗЖ і Блок Сальдо намагаються "відчепити" "Наш край" від Херсонської міськради, – експертка

Партію "Наш край", що набирає більше 5% до Херсонської міськради, намагаються туди не пустити ОПЗЖ і "Блок Сальдо", списавши кілька сотень голосів. Про це у своєму пості у Facebook написала політична експертка Світлана Кушнір.

За її словами, у Херсонській області історії, знайомі за сюжетами в інших містах.

"Партію "Наш край", що набирає трохи більше 5% до міськради, намагаються туди не пустити, списавши кілька сотень голосів. У той же час в облраду намагсальаються запхати Блок Сальдо, дописавши йому пару сотень голосів", – пише Кушнір

За словами Кушнір, стоїть за всім цим Карл Стурен, який свого часу був одним із засновників "Чумака".

"Багато років Стурен намагається стати місцевим олігархом (українське повітря позначилося, не інакше) та впливати на політику у Херсонській області. Фігуранта справи Каті Гандзюк – Мангера, до слова, він лобіював на голову облради. Стурен в області на цих виборах підтримував ОПЗЖ та Блок Сальдо", – зазначає Кушнір.

Як заявляє Кушнір, до міської ради обидві партії, які підтримував Стурен, пройшли. Тепер за її словами, намагаються збільшити вартість своїх голосів, "відчепивши" "Наш край".

"Оскільки результат у "Нашого краю" трохи більше 5%, то для цього йдуть на те, щоб зрізати пару сотень голосів на рівні дільничних комісій. Цифри підправили у протоколах дільничних комісій та подали їх до ТВК. Зараз "Наш край" йде у суди, щоб домогтися перерахунку бюлетенів на проблемних дільницях", – говорить Кушнір.

За словами експертки, у Херсонській області ситуація вже інша: Блоку Сальдо не вистачає щось близько 800 голосів, щоб пройти до облради. І ці голоси намагаються йому "дописати": де 500, де 100, де 25.

"Загалом, все дуже цікаво. Стежимо за розвитком ситуації", – підсумовує Кушнір.