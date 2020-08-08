Опубліковано величезний список помічників Шмигаля та інших міністрів

У прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 21 радник і помічник, серед яких тільки 8 перебувають у штаті.

Штатними радниками глави Кабінету міністрів є: Олег Губанов, Тимур Саламаха, Ганна Жохова, Олена Котлярова, Тарас Сиротинський, Дмитро Луфер, Ірина Шевченко, Валентина Москаленко, передає "Слово і діло".

Також у Шмигаля є три помічники: Людмила Годун, Ольга Лугачов і Ганна Шикіта і 10 радників на громадських засадах.

Водночас найбільше радників у міністра фінансів Сергія Марченка – 37 осіб. Однак більша їхня частина – 29 – співпрацює з Мінфіном на громадських засадах.

Список помічників Шмигаля та інших міністрів Слово і діло

У віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова немає помічників, але є 33 радники –14 позаштатних і 19 у штаті.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також обходиться без помічників, але у нього 27 радників. П'ять із яких – у штаті.

У міністра юстиції Дениса Малюськи 18 радників і помічників. Але лише 3 радники входять у штат Мін'юсту і 12 радників працюють на громадських засадах.

Міністр оборони Андрій Таран набрав 13 радників і помічників. Тільки два радники працюють у штаті, ще 5 радників співпрацюють на громадських засадах.

Немає помічників у віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. У нього 12 радників, з них 5 у штаті.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов взяв собі 10 радників. Половина з них працює в штаті уряду.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина працює з 9 радниками і помічниками. До штату міністерства увійшли 5 радників. До того ж у Стефанішиної є один помічник.

У міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба 5 штатних радників і 1 помічник.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працює з трьома штатними радниками, одним помічником і чотирма позаштатними радниками.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна має 8 радників, із них лише 2 працюють поза штатом.

У міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта є один штатний радник і три позаштатних.

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет має 8 радників, із них 2 позаштатні.

У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 7 радників (3 в штаті) і 2 помічники.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов має 8 радників (4 в штаті) і одного помічника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів розповіли, яку зарплату отримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.