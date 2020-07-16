Опубліковано декларацію Лукашенка: одружений і без майна
ЦВК опублікувала декларацію Олександра Лукашенка.
Центральна виборча комісія Білорусі опублікувала декларацію чинного президента Олександра Лукашенка за 2019 рік.
Із документа на сайті ЦВК OBOZREVATEL стало відомо, що Лукашенко одружений, у нього немає ніякого майна, автомобілів, акцій або часток у статутних фондах юридичних осіб.
За минулий рік президент задекларував 117 068 рублів (1,3 млн гривень) доходу, отриманих як заробітну плату. У рядку "нерухоме майно (житлові будинки, земельні ділянки, квартири, гаражі та інші споруди, будівлі)" у Лукашенка написано "немає".
Водночас його дружина за 2019 рік отримала 5 560 рублів (62,8 тис. гривень) як пенсію й доходи від 56 акцій у ВАТ "Шкловський маслоробний завод". Також Галина Лукашенко володіє житловим будинком площею 196 кв. м, земельною ділянкою площею 0,1498 га і половиною частки у праві власності на житловий будинок площею 54 кв. м у місті Шклов.
Декларація Лукашенка і його дружини ЦВК Білорусі
Як писав OBOZREVATEL раніше, головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарика не зареєстрували кандидатом у президенти.