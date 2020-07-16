Опубліковано декларацію Лукашенка: одружений і без майна

Центральна виборча комісія Білорусі опублікувала декларацію чинного президента Олександра Лукашенка за 2019 рік.

Із документа на сайті ЦВК OBOZREVATEL стало відомо, що Лукашенко одружений, у нього немає ніякого майна, автомобілів, акцій або часток у статутних фондах юридичних осіб.

За минулий рік президент задекларував 117 068 рублів (1,3 млн гривень) доходу, отриманих як заробітну плату. У рядку "нерухоме майно (житлові будинки, земельні ділянки, квартири, гаражі та інші споруди, будівлі)" у Лукашенка написано "немає".

Водночас його дружина за 2019 рік отримала 5 560 рублів (62,8 тис. гривень) як пенсію й доходи від 56 акцій у ВАТ "Шкловський маслоробний завод". Також Галина Лукашенко володіє житловим будинком площею 196 кв. м, земельною ділянкою площею 0,1498 га і половиною частки у праві власності на житловий будинок площею 54 кв. м у місті Шклов.

Декларація Лукашенка і його дружини ЦВК Білорусі

Як писав OBOZREVATEL раніше, головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарика не зареєстрували кандидатом у президенти.