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Павло Казарін
Павло Казарін
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Зеленский начинает настоящую стодневку

6.8т Читати матеріал російською

Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры – они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования, пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой "стодневки" – она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй "стодневки". Которая начнется уже с сентября.

Именно тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований. А пока что 70% доверия – это история про "ожидание счастья" и "веру в собственные надежды".

Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно вдобавок напишет политическую биографию Петра Порошенко.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

thebabel.net

Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны. Кто-то – бытового благополучия. Кто-то – победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%.

У пятого президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или конъюнктура обстоятельств.

Любая попытка подбить "гамбургский счет" последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление.

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Ясность появится со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции – то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится – то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное "мы предупреждали". Подтвердит их право заявлять о том, что политика – не место для аматоров.

Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм – всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность – и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки.

Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом, как никто.

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Тема
Реформи в Україні
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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преловский костя
преловский костя
преловский костя, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Говорят стодневка была не настоящая, а вот теперь.... наверное, да.
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преловский костя
преловский костя
Аргентинский Кокс, Что пишут про Путина украинцы на украинских интернет ресурсах никому не интересно. Интересно, что пишут россияне на российских интернет ресурсах. Ну так читайте: "Воспитательная работа с Президентом РФ Путиным" - http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=568625
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут..." - реформаторство "слуги" проявится в ПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ. Начнут продавать землю - появятся деньги и если их НЕ СРАЗУ разворуют - появится возможность понижать тарифы. И дело в шляпе для 73% зебирателей. Но, во-первых, это ПРОЕДАНИЕ СВЯТОГО (но КТО из 73% об ЭТОМ будет думать?!), а, во-вторых, понижение тарифов ЭТО ЕЩЕ НЕ ГОСУДАРСТВО, о структуре и институциях которого "слуга" имеет лишь виртуальное понятие. Похоже здесь будет полный крах.
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