Оприлюднено перші екзит-поли на виборах в Росії

За даними перших екзит-полів, на виборах президента Росії лідирує Володимир Путін.

За даними Фонду громадської думки, за чинного президента РФ віддали голоси 77 відсотків виборців, другий - кандидат від КПРФ Павло Грудінін з 11,8 відсотка, третій - Володимир Жириновський з 5,9 відсотка.

За даними Всеросійського центру вивчена суспільної думки, за Путіна проголосували 73,9 відсотка росіян, другий - Грудінін з 11,2 відсотка, третій - Володимир Жириновський з 6,7 відсотка.

Як повідомляв "Обозреватель", передвиборна гонка в Росії ознаменувався кількома скандалами. Найгучніші з них відбувалися під час дебатів на телебаченні. Зокрема, в ході одного з раундів журналістка Ксенія Собчак облила водою лідера ЛДПР Володимира Жириновського під час дебатів на телеканалі "Росія 1".