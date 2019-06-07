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"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

2.3тЧитати матеріал російською

Політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив заступник глави фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

"Ми об'єдналися! Партії "Опозиційний блок","Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам". Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи". Реалізувати це можемо тільки ми", – йдеться в повідомленні.

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Підписання меморандуму об'єднаних партій відбулося в Києві на Парковому мосту. Крім Вілкула, на заході також були присутні нардепи Вадим Новинський, Євген Мураєв, мер Харкова Геннадій Кернес, Борис Колесніков та інші.

"Ми заявляємо про намір провести найближчим часом об'єднавчий з'їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом. Об'єднана політична партія візьме участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року", – зазначається в меморандумі.

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

"Опоблок" перед виборами в Раду об'єднався з 4 партіями

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Опозиційна платформа – За життя" братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись із "Опозиційним блоком".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олександр ВілкулГеннадій КернесБорис КолесніковЄвген МураєвВадим Новинський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
опозиційний блокПартія "Наші"ВідродженняПартія розбудови УкраїниПартія "Довіряй справам"Верховна Рада України
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