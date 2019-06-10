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"Опоблок" назвав першу п'ятірку партії "Довіряй ділам"

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В першу п'ятірку об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам" увійшли народний депутат Євген Мураєв, нардеп Олександр Вілкул, мер Харкова Генналій Кернес, голова Одеси Геннадій Труханов і нардеп Вадим Новинський.

Про це стало відомо під час форуму об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справах", який провела партія "Опозиційний блок" 10 червня в Києві.

Також до першої десятки партії увійшли міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мер Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, Заслужений юрист України Володимир Пилипенко і мер Ужгорода Богдан Андріїв.

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Євген Мураєв – народний депутат Верховної ради України VII скликання і VIII скликання. Колишній член "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" і колишній голова політичної ради партії "За життя ". Лідер партії" НАШІ ". Був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року, проте зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула.

Євген Мураєв

Євген Мураєв

Олександр Вілкул – віце-прем'єр-міністр України в 2012-2014 роках, депутат Дніпропетровської облради з листопада 2010 року, глава фонду "Українська перспектива". Депутат Верховної ради України V, VI і VIII скликань. Кандидат на пост президента України на виборах 2019 року.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул

Геннадій Кернес – міський голова Харкова з 2010 року.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Геннадій Труханов – мер Одеси з 27 травня 2014 року, народний депутат ВР України VII скликання.

Геннадій Труханов

Геннадій Труханов

Вадим Новинський – олігарх, народний депутат України Верховної Ради VIII скликання від партії "Опозиційний блок". Представник України в ПАРЄ.

Вадим Новинський

Вадим Новинський

На прес-конференції після завершення заходу Мураєв відзначив, що на Форумі була представлена тільки перша десятка. Повний же список "Опоблоку" по загальнодержавному виборчому округу буде оприлюднено пізніше.

З'їзд партії "Довіряй ділам"

З'їзд партії "Довіряй ділам"

Скріншот

З'їзд партії "Довіряй ділам"

З'їзд партії "Довіряй ділам"

Скріншот

З'їзд партії "Довіряй ділам"

З'їзд партії "Довіряй ділам"

Скріншот

З'їзд партії "Довіряй ділам"

З'їзд партії "Довіряй ділам"

Скріншот

З'їзд партії "Довіряй ділам"

З'їзд партії "Довіряй ділам"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справах" об'єдналися перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Також партія "Опозиційна платформа – За життя" братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня, не об'єднуючись з "Опозиційним блоком".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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Особи
Євген МураєвОлександр ВілкулГеннадій КернесГеннадій ТрухановВадим Новинський
Місце
Україна
Теги
опозиційний блокПартія "Довіряй справам"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Боже,невже найдуться недоумки,які за цих потвор проголосуют?!
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Решетников Александр
Решетников Александр
От каждой рожи блевать охота.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Довєряй ворам... Клеймо немає де класти
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