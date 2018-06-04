"Оппоблок" готовий почати переговори з "ЛДНР"

Представники "Опозиційного блоку" готові провести прямі переговори з Росією і представниками окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Про це на погоджувальній раді Верховної Ради заявив співголова парламентської фракції "Оппоблока" Юрій Бойко, передає ZN.ua.

"Ми вважаємо, що необхідні прямі переговори на вищому рівні між сторонами конфлікту - Україною, Російською Федерацією і невизнаними республіками для того, щоб досягти кінцевої мети - завершення війни", - сказав він.

Нагадаємо, раніше до прямих переговорів з терористами "Л / ДНР" закликав кум президента РФ Віктор Медведчук.