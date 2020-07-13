Опозиціонер із РФ назвав найслабшу сторону Зеленського

Марина Ліснічук Політика 11:35, 13.07.2020 Оновлено: 11:43, 13.07.2020

Президент України Володимир Зеленський тільки через рік перебування на цій посаді почав розуміти, куди потрапив, але так і не усвідомив, з ким має справу в питаннях управління країною.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, найслабша сторона українського президента – його кадрова політика.

"Він не вірить людям, підозріло до них відноситься, боїться залучати сильних і досвідчених людей, які могли б якось кардинально вирішувати різні ситуації. Не тільки в політиці, а й в економіці", – пояснив він.

Пономарьов назвав "дуже небезпечним експериментом" Зеленського призначення до Виконавчого комітету реформ при президенті колишнього глави Грузії Міхеїла Саакашвілі. Водночас російський опозиціонер вважає, що такий крок може призвести і до прориву.

"Я Міхеїлу Миколайовичу бажаю всіляких успіхів, ставлюся до нього з величезною повагою. Він людина з величезною енергією і сподіваюся, що його призначення, яке на місці Зеленського я б сприймав як небезпечне, призведе до відчутних результатів", – підкреслив ексдепутат.

Він зазначив, що в Україні є велика кількість "людей простіших", яких можна було б залучити до роботи і які сильно допомогли б розвитку країни.

"Але поки у Володимира Олександровича є велике бажання призначати людей, яких він знає особисто і яким довіряє за минулим життям. Рівень недовіри у нього до оточуючих досить високий", – підсумував Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в парламенті Грузії заявили про намір вимагати від України роз'яснень через останню заяву глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, в якій він назвав чинну владу Грузії "нелегітимною".

Коментувати
Політика

Дивіться також

"7 чудес України": запрошують Подільські товтри

ДТП під Києвом: стало відомо про попередні судові справи уродженця РФ

Офіс Зеленського назвав Волинську область Луцькою. Фото

На Донбасі терористи загинули два українських воїни

Німеччина запропонувала ЄС нові санкції проти Росії через хакерів