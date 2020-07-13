Опозиціонер із РФ назвав найслабшу сторону Зеленського

Президент України Володимир Зеленський тільки через рік перебування на цій посаді почав розуміти, куди потрапив, але так і не усвідомив, з ким має справу в питаннях управління країною.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, найслабша сторона українського президента – його кадрова політика.

"Він не вірить людям, підозріло до них відноситься, боїться залучати сильних і досвідчених людей, які могли б якось кардинально вирішувати різні ситуації. Не тільки в політиці, а й в економіці", – пояснив він.

Пономарьов назвав "дуже небезпечним експериментом" Зеленського призначення до Виконавчого комітету реформ при президенті колишнього глави Грузії Міхеїла Саакашвілі. Водночас російський опозиціонер вважає, що такий крок може призвести і до прориву.

"Я Міхеїлу Миколайовичу бажаю всіляких успіхів, ставлюся до нього з величезною повагою. Він людина з величезною енергією і сподіваюся, що його призначення, яке на місці Зеленського я б сприймав як небезпечне, призведе до відчутних результатів", – підкреслив ексдепутат.

Він зазначив, що в Україні є велика кількість "людей простіших", яких можна було б залучити до роботи і які сильно допомогли б розвитку країни.

"Але поки у Володимира Олександровича є велике бажання призначати людей, яких він знає особисто і яким довіряє за минулим життям. Рівень недовіри у нього до оточуючих досить високий", – підсумував Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в парламенті Грузії заявили про намір вимагати від України роз'яснень через останню заяву глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, в якій він назвав чинну владу Грузії "нелегітимною".