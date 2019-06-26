"Опозиційний блок" – №1 у виборчому бюлетені: проведено жеребкування

Центральна виборча комісія провела жеребкування послідовності внесення назви політичних партій до виборчого бюлетеня на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Так, політична партія "Опозиційний блок" отримала № 1 у виборчому бюлетені, повідомляється на сайті політсили. Виборчий список "Опозиційного блоку" був сформований і затверджений на IX з'їзді партії 10 червня 2019 року. Список очолив народний депутат Євген Мураєв.

Жеребкування в ЦВК Прес-служба "Опоблоку"

За його словами, команда "Опозиційного блоку" в новому скликанні парламенту забезпечить представництво всіх регіонів України.

Головне завдання партії – повернути в Україну мир, нова індустріалізація, розвиток економіки і підвищення рівня життя людей.

Жеребкування в ЦВК Прес-служба "Опоблоку"

"Наші цілі і завдання – зрозумілі. По-перше, забезпечити представництво регіонів у Верховній Раді, відзначити ті псевдореформи, якими влада буквально влаштувала геноцид в нашій країні. А найголовніше – закласти базу для розвитку нашої держави. Як це робити – ми знаємо, в нашій команді мери міст, за якими стоять мільйони наших громадян, вони знають, що треба робити на місцях. А також дуже грамотні менеджери, керівники підприємств, для яких індустріалізація і робочі місця – це не порожній звук", – зазначив Мураєв.

Жеребкування в ЦВК Прес-служба "Опоблоку"

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