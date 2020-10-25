"Опора" заявила про низьку явку на місцевих виборах в Україні

Юрій Сергієнко Політика 17:40, 25.10.2020 Оновлено: 18:41, 25.10.2020

За даними громадянської мережі "Опора", явка виборців на місцевих виборах в Україні на 16:00 становила 27%.

Про це у Facebook повідомила глава правління "Опори" Ольга Айвазовська. Вона уточнила, що у 2015 році в цей же час явка була 36,2%.

Дані щодо явки на 16:00.
Facebook "Опори"

"Явка на 16:00 по всій країні становить 27%. Похибка 0,84%. У цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00. У середньому вона становить 16% по Україні.

Такі ж дані озвучили в партії "Слуга народу". У голосуванні взяли участь 4,5 мільйона українців.

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