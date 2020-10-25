"Опора" та "Слуга народу" озвучили перші дані про явку на місцевих виборах в Україні

Карина Бондаренко Політика 14:15, 25.10.2020 Оновлено: 14:39, 25.10.2020

Громадянська мережа "Опора" та партія "Слуга народу" озвучили перші дані про явку виборців на місцевих виборах-202 в Україні.

Активісти повідомили про 13,5% тих, хто проголосував за станом на 12:00. У пресслужбі політсили заявили про 14,5% явки на 13:00.

"За нашими підрахунками, станом на 13:00 середня явка виборців по всій Україні склала 14,5%", – йдеться в повідомленні "Слуги народу".

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