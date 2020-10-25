Опитування Зеленського: який формат та як проголосувати

У неділю, 25 жовтня, почалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський.

OBOZREVATEL вирішив пояснити, як саме проходить опитування, яке відбувається паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

Як буде проходити

Безпосереднє опитування проводитимуть волонтери без партійних символік. Вони будуть одягнені в білі накидки з написом "5 запитань від президента".

Волонтери повинні стояти біля виборчих дільниць і пропонувати українцям анкету з раніше озвученими главою держави питаннями. Після заповнення анкети людина повинна опустити її в відповідний ящик.

Відомо, що структура мережі опитування включатиме обласних, районних координаторів та волонтерів опитування. Обов'язки кожного з них прописані в оприлюдненому документі.

Керівник опитування, музичний редактор студії "Квартал 95" Артем Гагарін уточнив, що час роботи інтерв'юерів – з 8:00 до 20:00, з можливістю чотири рази відійти на перерву в 15 хвилин.

Він підкреслив, що волонтери будуть опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах. Інтерв'юери в спеціальних манишках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від Президента". Вони повинні бути в масках і рукавичках, з усіма засобами захисту.

"На дільницях у Києві, переважно, будуть працювати по дві людини, іноді – по одній Після закінчення опитування, опломбовані урни з відповідями відвезуть в місце підрахунку голосів. Бланки, які не використано в ході опитування, будуть знищені", – розповів Гагарін.

Він нагадав, що інтерв'юери мають право збирати інформацію згідно зі ст. 34 Конституції і ст. 5, 6, 20, 21 Закону "Про інформацію", а опитування проводить соціологічна компанія.

"Законодавство України не передбачає отримання дозволів на проведення опитування громадян – опитування не є масовим заходом, мітингом, зборів. Участь в опитуванні – цілком добровільна", – пояснив Гагарін.

Що далі

В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним з "інструментів демократії".

На думку ОП, така анкета дозволить українцям висловитися про те, що важливо для нашого суспільства без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".

При цьому соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має відношення до соціології, а скоріше несе політичний контекст.

"Тут, як я розумію, хто бажає, той відповідає, відповідно – це спотворює картинку, тому що підійдуть не всі, а тільки окремі категорії людей. Тому це не соціологічне опитування, а чисто політична історія", – зазначив він.

Додамо, що згідно з опублікованими результатами опитування, 41% українців не будуть довіряти результатам опитування президента. Всього 43% населення висловили свою довіру до опитування. При цьому найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.

Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента це – "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.

За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушуєст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.

"За словами Гагаріна, волонтери стоятимуть в манишках і з оголошенням "5 питань від президента " – це Артем агітацією не вважає, хоча такі манишки і написи – це і є агітація. Але по-перше, екзит-пол – це опитування про результати голосування, а не про питання, які входять в програму однієї з партій. а по-друге, екзит-пол проводиться без всяких накидок і всяких брендів, і без згадок президента, тим більше – соціологи діють без реклами. Так що читайте закон України – будь-які публічні дії партій в день виборів, будь-які, є прихованою агітацією на виборах", – вважає журналіст.

Хто заплатить за опитування

Політична партія "Слуга народу" заявила, що сама оплатить проведення всеукраїнського опитування Зеленського. В СН відзначили, що вважають таке рішення законним, оскільки партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

Також "слуги" додали, що всі витрати, пов'язані з опитуванням, знайдуть відображення в звіті партії, який подається до Національного агентства з запобігання корупції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.