Опитування Зеленського в сотні разів дорожче за соцопитування, – Паніотто
"Всенародне опитування" не є всенародним
У ньому візьме участь лише активна частина громадян
Звичайне соцопитування, на відміну від цього, є справді репрезентативним
"Всенародне опитування", яке ініціював президент України Володимир Зеленський у день місцевих виборів, 25 жовтня, коштуватиме в сотні разів дорожче, ніж звичайне соціологічне опитування.
Проте де-факто воно не буде всенародним, а його результати не будуть досить репрезентативними. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.
"Якість цього дослідження буде гіршою, ніж якість звичайного соціологічного дослідження. Я не зовсім розумію, навіщо витрачати кошти, які в сотні разів будуть більшими, ніж за звичайне дослідження", – сказав він.
Як пояснив соціолог, у "всенародному опитуванні" можуть узяти участь лише громадяни України, які прийдуть голосувати на вибори. Відповідно, "це опитування можна сприймати як зріз найбільш активного населення, яке бере участь у голосуванні", – зазначив він.
Водночас Паніотто розповів, що звичайне соціологічне опитування є справді репрезентативним, оскільки базується на правильній вибірці.
За його словами, звичайне соцопитування коштує близько 15 тисяч доларів. "Всенародне опитування" Зеленського потребуватиме суми у 2-4 мільйони доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.
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