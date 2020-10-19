Опитування Зеленського в сотні разів дорожче за соцопитування, – Паніотто

"Всенародне опитування", яке ініціював президент України Володимир Зеленський у день місцевих виборів, 25 жовтня, коштуватиме в сотні разів дорожче, ніж звичайне соціологічне опитування.

Проте де-факто воно не буде всенародним, а його результати не будуть досить репрезентативними. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Якість цього дослідження буде гіршою, ніж якість звичайного соціологічного дослідження. Я не зовсім розумію, навіщо витрачати кошти, які в сотні разів будуть більшими, ніж за звичайне дослідження", – сказав він.

Як пояснив соціолог, у "всенародному опитуванні" можуть узяти участь лише громадяни України, які прийдуть голосувати на вибори. Відповідно, "це опитування можна сприймати як зріз найбільш активного населення, яке бере участь у голосуванні", – зазначив він.

Водночас Паніотто розповів, що звичайне соціологічне опитування є справді репрезентативним, оскільки базується на правильній вибірці.

За його словами, звичайне соцопитування коштує близько 15 тисяч доларів. "Всенародне опитування" Зеленського потребуватиме суми у 2-4 мільйони доларів.

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