Залишилося менше доби, але ні президент, ні партія Слуга народу все ще не надали роз'яснень про порядок проведення свого опитування. Після хвилі критики Зеленський був змушений виправити свої початкові заяви. Спочатку президент хотів проводити опитування на виборчих дільницях, що призвело би до конфліктів на дільницях, тепер він заявив в інтерв'ю про екзит-пол – тобто опитування за межами дільниць.

Громадська організація Опора заявила, що за кожного приведеного учасника опитування Зеленського координатор отримує по 40 гривень, а наймають опитувальників по 1200 гривень. Таким чином, опитування, що "не має юридичної сили", обійдеться в 103 мільйони, за мінімальними оцінками.

Як заявила партія Слуга народу, оплачують опитування з партійного рахунку:

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Таким чином, опитування тільки заявлене президентом, а по суті це партійний захід. Тобто одна-єдина партія буде проводити під виборчими дільницями захід, наймаючи за гроші десятки тисяч людей, які просувають питання, оголошені лідером партії. А це теж грубе порушення закону про вибори – будь-яка агітація в будь-яких формах в день виборів заборонена.

Інакше і інші партії почнуть наймати десятки і сотні тисяч людей для якоїсь роботи під дільницями в день виборів. Такого немає в жодній демократичній країні, де всі референдуми і опитування проводяться згідно із законом, а не за хотілками вождів.

На сайті і на сторінці партії Слуга народу ніяких роз'яснень щодо проведення опитування немає. Як будуть одягнені опитувальники, скільки отримуватимуть офіційно, де контракт, які листи у них будуть? Вражаюче, партія влади проводить в день тиші свої заходи і наймає людей за гроші, і навіть не пояснює, що саме і як вони будуть робити!

Тобто Слуги знову провокують конфлікти.

Оскаржити це опитування не можна - Окружний адміністративний суд Павла Вовка проведення опитування дозволив.

Яка несподіванка, правда? Корумпований суд, керівництво якого підозрюється НАБУ, і який президент і його офіс навіть не критикують і не вимагають звільнення, підтримав Слуг народу.

На мій погляд, Зеленський вирішив реалізувати досить цинічну виборчу технологію, найняти за гроші молодь, безробітних для проведення опитування, і заплатити гроші, щоб вони гарантовано прийшли і проголосували за його партію.

Як це законно пояснити Слуги не знають, але у них є Вовк, який їх прикриє від усіх звинувачень. Нічого спільного з демократією дії Зеленського і Слуг народу в даному випадку не мають, і заяви про "народовладдя" показують, що їм все одно, чим виправдати порушення закону. Зеленський провокує скандал, щоб люди обговорювали не результати роботи Слуг народу, а щоб перебити критику новим інформаційним приводом, який президент закинув спеціально заради скандалу.